Mont-de-Marsan, le Stade Montois plus fort que le BO

Attention, BO c'est fort et beau !

La maison biarrote, comme c’est sa très mauvaise habitude depuis des lustres, est une usine à gaz, un coffre à problèmes, un entrepôt à collectionner les conflits généralisés. Avec la ville, avec certains partenaires, avcela section amateur, la presse, les supporters… le président Aldigé, au cœur de la contestation et des polémiques, devrait rendre son tablier et aller se faire voir ailleurs à l’issue de la saison. Et beaucoup s’interrogent sur l’avenir et la viabilité du club basque. Qui pour autant en a vu d’autres, certes, depuis l’abandon contraint de son icone Serge Blanco et le départ du grand financeur bailleur de fonds Cap Gémini. Mais réduire le BO à ses guerres intestines, aux chicayas menées par sa direction contre tous, serait une grave erreur. Biarritz, au-delà de ses turpitudes, est au coup de sillet sixième du classement et donc virtuellement qualifié. La troupe est solide devant. Mais surtout elle est assez redoutable quant à sa capacité offensive, à sa propension à accélérer derrière, à jouer vite et de manière déconcertante. Bosch, Couilloud, Perraux, Cubelli à la charnière mobile sont des propulseurs. Le BO dispose d’attaquants jeunes, français et décomplexés. Soit un éventail demis de mêlée – centres-ailiers- arrières de sacré qualité ! Le détail du BO, onze déplacements, deux matchs nul, à Nevers et Grenoble, deux victoires seulement hors d’Aguilera, à Montauban et Massy. Sixième défense les baskoï du Lapurdi mais deuxième attaque. CQFD. Mefiat, danger derrière et chaud devant.

Une ambiance de feu et de fête, des allures de phase finale et deux équipes qui veulent envoyer du jeu…sacrée recette pour une sacrée soirée et rencontre de haute intensité et de belle qualité. Une opposition séquence promotionnelle pour le rugby d'attaque, un match rythmé avec deux équipes bellement joueuses et du suspens. Un jeu rythmé, des renversements, sept réalisations qui disent l’audace, les intentions et l’esprit offensif des deux côtés. Que demande le peuple ? Rien d’autre que ce rugby enlevé, enjoué, audacieux et de tentatives construit. Les montois, emmenés par leur demi- de- mêlée malin Kiki Loustalot, ovationné à sa sortie, transcendés par leur troisième lignée Mickael Faleafa, omniprésent, entrainés par le deuxième pompe, l’infatigable Andreï Ostrikov qui cabosse la défense adverse et portés par leur centre revenu au mieux, Nacani Wakaya, ultra actif, ont mené belle danse. Mont-de-Marsan a retrouvé du caractère car pour l’emporter il a fallu s’employer face à des biarrots pas manchots et d’une très grande envergure offensive. 21-0 à la mi-temps de la première période. Les basques sont sous l’eau. Et pourtant attaquent. Et attaquent encore. On en est à trois réalisations landaises quand le BO marque deux fois sur de supers coups. Caviar basque! 21-14 aux citrons. La reprise est intense, incertaine, indécise. Les montois reculent, troisième essai basque. Du tout beau. 21-21. On se crispe dans les travées. Tout peut encore basculer. Laousse- Azpiazu, au pied donne, de l’air. On joue dans le désordre à tout berzingue. Vite et fort. 74è. Chef d’œuvre. Passe- passe à la montoise. De Nardi - Laousse dans le couloir pour un essai rayé. Un diamant de la pépite à son arrière. Alexandre De Nardi, ailier qui file sur les ailes de son envie. Quel essai! Quel match !

Au classement le Stade Montois repasse devant Agen et récupère la 3è place. Avec deux longueurs d’avance sur les lot- et-garonnais. Prochaine rencontre jeudi 30 mars Mont-de-Marsan sort à Colomiers, actuel 7è, sorti des qualifiables.