Mont-de-Marsan, le Stade Montois Rugby en attente d'Oyonnax

Les montois qui ont débuté le championnat en battant Aurillac, ont rapporté un bonus défensif de Béziers et viennent de s’imposer à Biarritz sont 3è. Oyonnax, très grosse mécanique est 2è, un point devant les gascons.

Oyo c’est du gros. Rien ne change dans l’Ain. La « Plastic vallée » propose toujours un groupe solide, épais, sérieux. Ambitieux aussi. Troisièmes du dernier championnat, éliminés en demi-finale à Bayonne, les hommes du manager Joe El Abd ont de l’appétit. Associé à Vincent Debaty et désormais Fabien Cibray, ex demi- de mêlée du club, El Abd, l’ancien flanker rouge et noir, revenu dans l’Ain il y a trois ans après avoir dirigé les avants cinq saisons durant, a de quoi faire dans la stratégie lourde et le défi sévère. Le combat est toujours dossier majeur à Oyonnax. Meilleure défense de la saison passée Oyo offre encore le visage d’un groupe très armé pour sa vingtième saison consécutive dans le rugby professionnel hexagonal. Tout en restant fidèle à ses valeurs, le club bouge pourtant. On a créé l’Oyosphère, une structure pour élargir et renforcer les partenariats et aussi les associations avec les clubs amateurs de la région. Oyonnax se veut désormais le référent rugby dans... le Grand- Est, d’Aubenas à Strasbourg. Sic! La masse salariale a été augmentée de sept pour cent. Et Oyo vise aussi définitivement la carte jeune, la filière formation, c’est aujourd’hui quarante-sept pour cent de l’effectif actuel. Le groupe a été retoqué pour un quart ce été. Et l’enceinte de Charles- Mathon veut redevenir ce cénacle de l’enfer pour les adversaires des oyomen.

Deux hommes, parmi la troupe, pour valoriser l'effectif. Deux gros du gaillard d'avant jaune et noir, car le rugby commence toujours par là!

Regard de combattant - JP Bezier SMR Pro

SIMON LABOUYRIE. Le talent d’un talon! Un bon gars d’ici. Simon Labouyrie aime à dire qu’il est revenu au pays en signant au Stade Montois. Le natif d’Ondres, qui a aura trente et un ans le 15 octobre, a en effet pas mal bourlingué en ovalie. Le BO en espoir, Dax, l’aviron ensuite puis Bourg- en-Bresse et Hyères. Retour au bled par les rayés de chez nous. Sérieux talon, le souriant débonnaire, gros blagueur par ailleurs, qui assume les presque cent dix kilos kilos pour son mètre quatre-vingt, s’est installé en bord de Midouze avec l’envie d’en découdre et aussi de poser les valises avec sa madame. Sorti du pré, Simon Labouyrie, est un tranquille, sans excès : un tour en palombière avec son copain talon Romain Latterrade, histoire plus de s’enfiler deux- trois magrets, des patates à la graisse de canard et quelques tartines de pâté de chevreuil plutôt que de tirer un coup de fusil. Labouyrie qui se verrait bien question ballon refaire un tour en finale avec sa bande, pour toucher le bout de bois, cette fois !

Tronche de guerrier. - JP Bezier SMR Pro

MAX CURIE. Pilier d’édifice avant! C’est le genre de gars que l’on évite d’ennuyer. Le physique est solide, décourageant pour l’importun. Max Curie est beau bébé d’un mètre quatre-vingt-trois pour cent onze kilos. Trente ans, tout justes, le natif de Dôle dans le Jura, que rien ne prédisposait au rugby. Une mère dans l’informatique, un père directeur de salle de concerts, aucun bipède dans la famille…et le Max que son instituteur envoie au rugby pour canaliser l’énergie du gaillard. Repéré vite via l’us Dôle, puis le pôle espoir de Dijon puis le centre de formation de Clermont pendant quatre ans. Le rugby par hasard mais le rugby pour toujours, Après Clermont Curie va à Bourg-en- Bresse, il a vingt-trois ans, c’est son premier contrat pro, puis en Fédérale Une avec Aubenas, il croise d’ailleurs des tyrossais dans l’équipe de France de Fédérale, puis cap à l'ouest pour Albi. Transversales ovales .Retour en Pro D 2 à Nevers ensuite, où il rencontre la jeune femme qu’il a épousé cet été. Et le Moun. Ses deux amours donc ! Pour rester jure-t-il. Homme fidèle. Car vite intégré, vite employé chez les guêpes. Curie, pilier- talon, la bonne pioche de l'été des rayés.