Mont-de-Marsan, le Stade Montois Rugby en route pour de nouvelles aventures

Objectif légitime, aller le plus loin possible.

Gazon maudit ! Une pelouse hors d’âge, un champ de labour dangereux, voilà le théâtre de cette de reprise. Boniface est le royaume des trous et des bosses. Alors au-delà d’un pré moyenâgeux, qu’attendre de ce bal d’ouverture ? Après deux matchs de préparation plutôt probants, la cible sur ce premier bloc de cinq rencontres, trois sorties deux réceptions, est de tout gagner à la maison. A Millau, en amical tout autant qu'en match de préparation, le 12 aout, les rayés s’étaient faits les crocs, 31-24, justement devant Aurillac, histoire de tester un effectif riche plus encore que la saison dernière à en croire le manager gascon Patrick Milhet. La phalange des guêpes a peu bougé, neuf arrivées plus deux espoirs. Treize départs. Ce résultat initial offre quelques indications sur le niveau des deux équipes même si la reprise du championnat est une page blanche. L'on jugera. Quant aux cantalous, on connait. La saison dernière les auvergnats avaient certes terminé à la 10è place à plus de quarante points des montois. Il leur reste, ne jamais oublier, éternellement, une culture de l’épaisseur dans le jeu d’avants avec rugosité et plus si affinité. Des roublards joueurs que ceux là qui se sont reconstitués à l'intersaison avec une jeune garde impétueuse, des gamins du cru récemment champions de France Espoirs ! Or donc ne pas rater la première marche, c‘est le discours montois légitime. Mais chaque nouveau championnat est une page blanche. Le groupe des vingt-trois montois pour ce vendredi soir compte cinq nouveaux, un équilibre assumé. Le club qui doit déjà gérer sa troupe avec déjà onze blessés légers. Mont-de-Marsan va ensuite recevoir Oyonnax le 16 septembre, mais voyager aussi à Béziers, Biarritz et Montauban. Possiblement du lourd. Et sur la ligne de départ, à priori, douze des seize équipes compétitrices peuvent viser les phases finales.

Ce jeudi soir premier match avancé entre Biarritz et Oyonnax.