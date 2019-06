Mont-de-Marsan, trois "jaune et noir" en finale de Coupe du Monde

Département Landes, France

Les bleuets vont samedi soir disputer la finale de la compétition

Tenants du titre, les jeunes français vont affronter, à 20h30 heure française, 15h30 heure argentine, l ‘équipe d’Australie. Les australiens qui ont éliminé l’Agentine en demi-finale quand les français se sont débarrassés de l’Afrique du Sud. Ce serait exploit historique pour le sport français qu’une équipe nationale conserve ainsi son titre mondial. Cette rencontre est inédite à ce niveau entre deux nations majeures du rugby. Rosario, samedi, l'un des bastions de l'ovale argentin, va donc voir s'affronter deux pays d'ovalie qui se connaissent parfaitement quant à leur rugby, mais deux équipes qui ne sont jamais opposées chez les jeunes. Avec des pratiques de jeu qui pourtant ont des points communs,notamment la volonté offnsive. Les petits wallabies ont déjà disputé une finale, leurs grands anciens tout du moins, c 'était il y a neuf ans face à la Nouvelle Zélande, le tournoi se déroulait déjà en Argentine. Les australiens s'étaient inclinés face aux Babys Blacks. Il s'agit samedi soir pour les français de la deuxième finale dans l'Histoire après leur victoire l'an dernier. Et comme en 2018 les bleuets ont éliminé les Springboks.

David Darricarrère, de France Bleu Gascogne à l'Argentine © Radio France - Valérie Mosnier

Au sein de cette équipe de France qui rêve bien évidmment d'un deuxième sacre, trois montois. L'entraîneur des lignes arrières David Darricarrère, le futur coach du SMR était déjà du titre en 2018. Il a imprégné cette culture du jeu "à la montoise" à laquelle il tient et qu'il a toujours tenté de mettre en place dans tous les clubs où il est passé, La Rochelle ou Castres et donc en ce moment avec les moins de vingt ans. Autre représentant du Moun, Léo Coly. Le demi-de-mêlée de poche, né à Rennes mais qui a passé toute son enfance à Biscarrosse est "jaune et noir" depuis les espoirs. En Argentine, Coly, souvent titulaire, s'est fait notamment remarqué en marquant une essai de vieux briscard lors du match contre les Iles Fidji. Troisième mousquetaire gascon des bleuets, Alexandre De Nardi, "Pépite", tel que l'ont sunommé ses coéquipiers du Stade Montois. Pétri de talent, accélérateur de jeu, il a régulièrement été aligné dans l'équipe première de la préfecture des Landes, en Pro D 2, la saison dernière.