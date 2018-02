Perpignan, France

Un essai est toujours une oeuvre collective mais le sport est ingrat et l'histoire ne retient bien souvent que le nom du marqueur. Avec le temps, on se souviendra donc qu'Enzo Selponi a permis à l'USAP de gagner à Montauban, ce qui est loin d'être chose aisée, sur un essai marqué après la sirène et qu'il a transformé lui-même.

Enzo Selponi a montré sur ce match qu'il n'avait que faire de la pression. Si une petite partie du public ne l'épargne pas sur les réseaux sociaux depuis le début de saison, c'est bien sous les "Enzo, Enzo,.." qu'il est sorti des vestiaires, sac sur l'épaule et grand sourire. Le titre d'homme du match a toute sa valeur sur cette rencontre, tant les moments clefs ont été liés à sa prestation. Après le match, ses coéquipiers et surtout son entraîneur ne cachaient pas leur joie de voir Enzo Selponi décisif et ne se privaient pas d'adresser un petit message aux quelques détracteurs d'un joueur très apprécié dans le groupe USAP .

Le film du match d'Enzo Selponi

15e minute : pénalité manquée (0-0).

25e minute : passe décisive au pied pour l'essai de Jens Torfs (5-0)

passe décisive au pied pour l'essai de Jens Torfs (5-0) 25e minute : transformation repoussée par le poteau (5-0)

32e minute : alors qu'il reste sur deux échecs, il prend ses responsabilités et passe un coup de pied plus compliqué que les deux précédents (8-7).

: alors qu'il reste sur deux échecs, il prend ses responsabilités et passe un coup de pied plus compliqué que les deux précédents (8-7). 43e minute : son coup de pied de dégagement est contré sur la ligne d'essai de l'USAP et Tupuola marque pour Montauban (8-17).

60e minute : passe décisive au pied pour l'essai de Mathieu Acébès (13-20)

passe décisive au pied pour l'essai de Mathieu Acébès (13-20) 60e minute : il transforme (en coin) l'essai et ramène l'USAP dans le bonus défensif

il transforme (en coin) l'essai et ramène l'USAP dans le bonus défensif 75e minute : il provoque la faute de Pierrick Esclauze qui prend un carton jaune et l'USAP menée 20 à 15 finit le match à 15 contre 14

: il provoque la faute de Pierrick Esclauze qui prend un carton jaune et l'USAP menée 20 à 15 finit le match à 15 contre 14 80e minute : il prend l'intervalle et marque l'essai après la sirène puis le transforme pour la victoire finale (22-20).

Enzo Selponi inscrit l'essai de la victoire pour l'USAP à Montauban © Radio France

"Cet essai est anecdotique par rapport à tout l'engagement de l'équipe", Enzo Selponi

Enzo Selponi : "Ca a été un match fou pour moi, oui, je manque cinq points au pied mais Montauban en manque six au final. Je les fais marquer en début de deuxième mi-temps, ça fait partie des fautes techniques que je vais gommer en travaillant à l'entraînement pour être encore plus performant sur le jeu au pied. En faisant marquer cet essai, ça a remis Montauban dans le match mais on a gagné grâce à notre force de caractère. Mon essai est anecdotique, l'action part de nos 22 mètres, ce n'est pas moi qui fait tout le travail. Les avants ont franchi beaucoup de mètres et moi je n'ai plus qu'à aller marquer. Toute l'équipe a travaillé pour ça, je suis à la conclusion mais c'est anecdotique par rapport à tout l'engagement de l'équipe."

"Laissez-le tranquille et continuez surtout d'applaudir et de nous soutenir" Karl Chateau

Karl Chateau (troisième ligne) : "On essaye de lire un minimum ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux mais il y a toujours un ami ou de la famille qui lit et ça revient à nos oreilles. Sur ce match tout le monde a fait des erreurs, lui comme nous, il a loupé des coups de pieds et il en loupera encore d'autres. Aujourd'hui, on lui doit une fière chandelle pour nous avoir permis de faire gagner ce match. Il fera taire tout le monde s'il nous fait monter en Top 14. En gros laissez-le un peu tranquille, laissez-nous travailler et continuez surtout d'applaudir, de nous soutenir et ça on en est très contents."

"Il a su rebondir pendant ce match comme il a su rebondir pendant la saison" Patrick Arlettaz

Patrick Arlettaz (entraîneur) : "Enzo a loupé les deux premiers coups de pied mais ça faisait aussi un moment qu'il n'avait pas buté. Il s'est fait contrer aussi comme ça arrive à 99% des 10 de notre championnat, la sanction est lourde parce qu'on prend un essai. C'est un garçon qui a su rebondir pendant ce match comme il a su rebondir pendant la saison. C'est un garçon qui fait des prestations satisfaisantes contrairement à ce que disent certains. Moi, je suis très content de ce qu'il fait la plupart du temps. Il a forcément encore des choses à travailler, c'est un jeune joueur, c'est un profil de numéro 10 assez atypique, c'est vrai, car c'est un ouvreur qui n'utilise pas énormément le pied et ça tombe bien puisqu'il a un entraîneur qui ne veut pas énormément utiliser le pied donc on s'entend assez bien là-dessus."