Montpellier accroche Mönchengladbach (2-2) : le MHSC sur la bonne voie avant le coup d'envoi de la Ligue 1

La Paillade se contentera d'un nul, mais l'équipe de Michel Der Zakarian aurait pu finir sur une victoire si Junior Ndiaye était parvenu à couper, devant le but, le centre tir de son capitaine, dans les arrêts de jeu. Un Téji Savanier très en forme, ce samedi, sur la pelouse du Borussia Park, où les héraultais ont réalisé une très bonne entame et où Michel Der Zakarian avait choisi d'aligner l'équipe qui pourrait débuter face au Havre, dans une semaine, en limitant cette fois les changements.

L'un des premiers à s'être mis en évidence s'appelle Khalil Fayad (6'), titulaire sur l'aile gauche et trouvé dans l'angle de la surface adverse, par le métronome montpelliérain. Le jeune milieu de terrain est alors venu fixer avant de centrer pour un Wahbi Khazri qui n'est pas parvenu à tromper Jonas Omlin, au premier poteau.

Et si cette première flèche est arrivée devant la cage de l'ancien portier héraultais, c'est aussi grâce à l'actuel. Le jeu court et, pour le coup, mi-long de Benjamin Lecomte a en effet été précieux, voire déterminant. Autant que le pressing intense et haut demandé par le patron du staff.

Un pressing qui a d'ailleurs failli payer, vingt minutes après le coup d'envoi. Actionné par Khalil Fayad, ce dernier a permis aux siens de récupérer une balle devant la surface adverse, ballon que Wahbi Khazri a reçu avant de talonner astucieusement pour Téji Savanier, lequel a décoché une frappe du gauche à bout portant, que son ancien partenaire a réussi à détourner, en corner.

La Paillade n'a pas levé le pied, avec une nouvelle tête de Issiaga Sylla (21') bien servi par un centre de Joris Chotard, mais les montpelliérains ont été punis dans la foulée et coup sur coup. D'abord, une superbe frappe dans la lucarne signée Garant-Leon Ranos, qu'aucun pailladin n'a empêché d'armer, à une vingtaine de mètres de leur but.

Ensuite ? Une défense prise de vitesse, et Julian Weigl trouvé dans le dos de Kiki Kouyaté, depuis la droite du terrain, pour conclure devant l'ancien monégasque et doubler la mise en faveur du Borussia.

Pas grave. Montpellier n'était pas dans un jour sans, offensivement, et Téji Savanier et les siens avaient bien l'intention de le démontrer. A cinq minutes de la pause, et alors que son pied droit était chaud comme la braise, le capitaine a montré la voie et décoché un centre tir venu finir sa course dans le petit filet opposé, après un corner joué rapidement à deux.

Puis cinq minutes après, c'est l'intenable Musa Al-Taamari qui a pris les choses en main. Un numéro sur le côté droit, une première frappe contrée, et une détermination qui permet de reprendre et de finir devant le gardien suisse de la formation allemande, sous le regard émerveillé de certains de ses coéquipiers.

En seconde période, les débats se sont équilibrés et quelques changements ont été effectués. Wahbi Khazri a été le premier à laisser sa place à Junior Ndiaye. Joris Chotard a aussi cédé la sienne à Léo Leroy, avant que Sacha Delaye ne fasse à son tour son apparition pour les cinq dernières minutes.

Une prépa intéressante et encourageante, malgré les contraintes

Le MHSC termine une prépa riche et éprouvante, avec un bilan plutôt positif : une défaite, deux victoires et deux nuls. Les héraultais ont battu Toulouse (3-1) et Alès (2-1), ils ne se sont pas départagés avec Clermont (1-1) et le Borussia (2-2) et ont été battus lors de la première opposition par l'OGC Nice.

Michel Der Zakarian est globalement satisfait des contenus, sachant que le coach a offert du temps de jeu à de nombreux jeunes. L'entraîneur pailladin a aussi du faire face à plusieurs contraintes. Il a notamment du démarrer sans ses internationaux et n'a pas pu utiliser pleinement Stephy Mavididi, puisque parti à Leicester.

Mais surtout, Elye Wahi n'a jamais été aligné, en raison d'un retour décalé après l'Euro et alors que le meilleur buteur héraultais a été ménagé en raison des pourparlers autour de son possible transfert. Enfin, Arnaud Nordin s'est blessé contre le TFC et ne sera opérationnel que pour la première journée de Ligue 1, si tout va bien.

REACTIONS

Khalil Fayad au micro du MHSC : "Très belle opposition. Malgré les deux buts, on a su réagir et tenir le score. C'était mal parti, mais on a garder notre jeu. Cela a fini par payer. Physiquement ? On arrive sur la fin de la prépa. Tout le monde commence à tenir 90 minutes. A titre perso, c'est une première pour moi à ce poste là. Je suis content. L'équipe est prête pour dimanche prochain, j'espère qu'on gagnera ce premier match à la Mosson".

Michel Der Zakarian au micro du MHSC : "Une très bonne première mi-temps. Dommage d'avoir été mené 2-0. Avant, on doit mieux gérer nos situations. C'est nous qui devons mener. Sur les buts qu'on prend, on doit mieux défendre. Le premier, on n'est pas au marquage. Le deuxième, on doit jouer plus simple. On se fait transpercer. On a su bien réagir, pour revenir au score (...) On a bien travaillé. Dimanche, ce sera un autre match. Avec la chaleur de la Mosson".