Le MHR s'est imposé en fin de match, sur le terrain de Perpignan (13-23). Un cinquième succès à l'extérieur pour les hommes de Philippe Saint-André, qui confortent leur première place avant d'enchaîner avec la Coupe d'Europe et de recevoir Bordeaux, dans trois semaines.

Montpellier bat Perpignan, reste leader et fait un pas de plus vers les demi-finales du Top 14

Les rugbymen héraultais se sont imposés à Perpignan (13-3), ce samedi soir, à l'occasion de la 22ème journée de Top 14. Dans ce que certains considèrent comme un derby, Montpellier a souffert et a longtemps été dominé par les catalans, mais les héraultais ont dessiné leur victoire dans les cinq dernières minutes, en inscrivant 10 points : un essai en contre et une pénalité.

Ce match, face au treizième du championnat, marquait aussi le retour de Guilhem Guirado et de Enzo Forletta sur leurs anciennes pelouses d'Aimé Giral, et sur la terre qui les a vu naître et où ils ont été formés.

Le MHR va maintenant se préparer à une double confrontation en Coupe d'Europe face aux Harlequins, avant de recevoir Bordeaux, son dauphin sur lequel il compte cinq points d'avance, dans trois semaines, en championnat, à l'occasion de la 23ème journée. Il ne reste plus que quatre matchs, avant les play-off.

Reactions (au micro de Cyrille Manière)

Philippe Saint André s'est excusé auprès de Guilhem Guirado qu'il a sorti à la mi-temps, en même temps que toute sa première ligne. Un choix stratégique, mais le manager montpelliérain a fait son mea-culpa. Il regrette de ne pas avoir pensé, sur le coup, que le catalan aurait pu bénéficier d'une standing ovation, s'il était sorti en cours de match.

Philippe Saint André, le manger héraultais, était évidemment très, très heureux de l'issue, de l'état d'esprit de son groupe qui a joué à 13 contre 15 après deux cartons jaunes, et qui a su résister puis l'emporter.

Beaucoup d'émotion chez Guilhem Guirado, qui a joué plus de 200 matchs en pro sous les couleurs de Perpignan entre 2006 et 2014, avec son club formateur. Et qui foulait cette pelouse pour la dernière fois, puisqu'il mettra un terme à sa carrière en fin de saison.