Montpellier brise l'unité du Top 14, dans le bras de fer entre les clubs et la Fédération Française de Rugby

Montpellier, voix discordante du rugby français. Le MHR a en effet choisi de quitter la meute, celle qui s'insurge contre le choix de la Fédération Française de Rugby et son souhait d'élargir le calendrier automnal du quinze de France, impliquant une plus longue mise à disposition des internationaux français.

Dans un courrier adressé ce dimanche à Bernard Laporte, fraîchement réélu à la tête de la fédé, les présidents des clubs maintiennent leur position : d'accord pour cinq matchs des Bleus, cet automne, mais pas six comme souhaité par la FFR. Tous, sauf un : Mohed Altrad. Ce dernier, proche de Bernard Laporte et dont l'entreprise est sponsor du maillot du XV de France, a en effet choisi de ne pas s'associer à la démarche de ses homologues.

Pour rappel, cinq joueurs héraultais sont présents dans la liste dévoilée par Fabien Galthié (31 joueurs) pour l'opposition France - Pays de Galles, en amical, le 24 octobre prochain : Vincent Rattez, Anthony Bouthier, Arthur Vincent, Paul Willemse et Mohammed Haouas. Un premier match de préparation en vue de la dernière rencontre du Tournoi des six nations 2020 face à l'Irlande (31 octobre), avant quatre rencontres supplémentaires, dans le cadre de la Coupe d'automne des nations : Fidji (15 novembre), Écosse (22) et Italie (28) au programme, avant un dernier match de classement (5-6 décembre). De leur côté, la LNR et les présidents de clubs s'appuient sur la convention actuelle concernant la mise à disposition des internationaux, qui ne prévoit que trois matches.