Montpellier écarte Clermont et entretient l'espoir en Top 14

Malgré une grosse entame et une nette domination durant dix minutes, ce sont les auvergnats qui ont ouvert le score ((13'), sur une pénalité signée Anthony Belleau, lors de la première incursion dans le camp adverse. Les Cistes venaient pourtant de mettre la pression à plusieurs reprises sur la ligne d'embut de l'ASM, mais sans parvenir à concrétiser. Pas plus, d'ailleurs, que sur la première tentative au pied de Paolo Garbisi, loin mais plein axe.

2 jaunes coup sur coup

Et la situation du MHR ne s'arrangeait pas, loin de là, après vingt minutes. D'abord, la sortie sur blessure de Enzo Forletta, quittait ses partenaires en boîtant bas, avant d'être remplacé par Gérgory Fichten. Ensuite, Nicolaas Van Rensburg écopait d'un carton jaune, dans la foulée, pour un nouveau hors-jeu. Et pour couronner le tout, Bastien Chalureau le rejoignait pour dix minutes,

Le jeu était alors arrêté durant plusieurs minutes, le temps d'évacuer sur civière le troisième ligne clermontois Alexandre Ficher. En infériorité numérique, le MHR devait quant à lui tenir dix minutes à treize, et parvenait à le faire brillamment, jusqu'à une nouvelle pénalité, au pied des perches, offertes et transformées (33') par les hommes de Christophe Urios, juste avant que les deux cistes punis ne puissent revenir sur le terrain.

Montpellier héroique : 8-6 à la pause

Après 38 minutes, Montpellier inscrivait enfin ses premiers points : Paolo Garbisi réussissait, lui aussi tout près des poteaux, sa première pénalité sur les deux obtenues. Et les héraultais allaient enfoncer le clou, juste avant la pause, avec une touche obtenue sur la sirène puis une longue phase de possession conclue par le premier essai de la rencontre, signé George Bridge servi magnifiquement par Zach Mercer.

Au retour des vestiaires, un second essai après six minutes (46') inscrit par Thomas Darmon (15-6), suite à un 50-22 d'Anthony Bouthier, et alors que les garçons de PSA sont en supériorité numérique. Un avantage accentué après cinquante minutes de jeu, et l'exclusion de Judicaël Cancoriet, auteur d'un plaquage haut sur Masivesi Dakuwaqa, revu par l'arbitre.

Carton rouge contre Cancoriet

Le MHR s'est alors envolé et n'a plus été inquiété. Un troisième essai pour Vincent Giudicelli (67'), transformé par l'ouvreur italien( 22-6) et un nouveau jaune pour les clermontois, avec la sortie Sébastien Bézy, sanctionné pour un en avant volontaire.

Le stade s'est ensuite levé, à l'image du maire de Montpellier Michaël Delafosse, sur un rush de Cobus Reinach parti dans le dos de tous ses adversaires pour traverser la moitié du terrain et aplatir tranquillement entre les poteaux et ajouter un quatrième essai à une note de plus en plus salée (29-6), avant la cerise sur le gâteau : un cinquième essai de Brandon Paenga-Amosa, juste avant la sirène (80'), pour aggraver encore la marquer (34-6).