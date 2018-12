Montpellier garde son destin entre ses mains en coupe d'Europe de rugby

Montpellier, France

Victoire bonifiée pour les rugbymen montpelliérains ce dimanche face à Toulon (34-13) lors de la quatrième journée de coupe d'Europe. Le MHR a marqué cinq essais. Montpellier remonte à la deuxième place de sa poule et conserve ainsi toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale. "Je suis vraiment content pour les joueurs parce qu'il fallait élever notre niveau de jeu aujourd'hui en regardant ce qu'on pouvait faire de mieux. Plutôt que de tout compliquer on a joué au plus simple" analyse Vern Cotter l'entraîneur montpelliérain. Cette victoire fait du bien au plan comptable et moral.

Les essais

Serfontein (13e) pour Montpellier, transformé par Pienaar

Immelman (35e) pour Montpellier, non transformé

Giudicelli (44e) pour Montpellier, transformé par Pienaar

Pienaar (52e) pour Montpellier, transformé par Pienaar

Gorgodze (56e) pour Toulon, transformé par Trin-Duc

Chilachava (79e) pour Montpellier, non transformé

Paillaugue ovationné

Entré à l'heure de jeu, le demi de mêlée montpelliérain a été particulièrement applaudi par les spectateurs du GGL Stadium. Benoît Paillaugue effectuait son grand retour après neuf mois d'absence suite à une blessure au genou gauche. "Neuf mois c'est très long" confie le joueur après le match, "j'avais vraiment hâte de jouer parce que quand tu vois tes potes sur le terrain et toi tu es sans la salle du musculation ce n'est jamais facile" ajoute Benoît Paillaugue.