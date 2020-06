Montpellier Hérault Rugby : troisième recrue avec la signature de Enzo Forletta

Le MHR nous apprend la signature de Enzo Forletta, pilier gauche de 25 ans qui arrive de Perpignan, où il a été formé et où il a disputé près de 150 matchs lors des six dernières saisons disputées avec l'équipe professionnel. Il a notamment été champion de Pro D2 en 2018. Il s'agit de la troisième recrue après les signatures du français et international Vincent Rattez et de l'anglais Alex Lozowski, en prêt.