Montpellier peut souffler, le MHR décroche son maintien en Top 14 face à Bayonne

De retour au GGL Stadium après des mois d'absence, c'est à un premier essai de l'aviron bayonnais qu'ont eu le droits les spectateurs héraultais. Quatre minutes de jeu, pénétration côté gauche et Aymeric Luc pour aplatir tranquillement, avant transformation.

Les hommes de Philippe Saint-André n'ont cependant pas mis longtemps à revenir dans le match (14'). Un mouvement parti à gauche et fini à droite. Alexandre Bécognée à la conclusion, et transformation signée Handré Pollard (7-7). Des montpelliérains qui ont doublé la mise grâce à la détermination d'un Jan Serfontein, sur une sorte de plongeon, alors qu'il venait d'être servi à quelques mètres devant les perches (14-10). Et c'est avec un avantage d'un point que le MHR a finalement rejoint le vestiaire, après une ultime pénalité réussie par les basques (17-16).

En seconde période, rien ou presque pendant près d'un quart d'heure, jusqu'au carton jaune contre Gaëtan Germain pour une faute de main, et un ouvreur sud-africain toujours aussi précis du côté du MHR (20-16). L'aviron s'est offert l'espoir d'une fin de match folle, à un peu plus de dix minutes du terme, et une pénalité réussie par ce même Gaëtan Germain, revenu sur le terrain (20-19). Espoir de courte durée, avec la réplique de Benoît Paillaugue dans la foulée (23-19).

Après avoir été sacré sur la scène européenne, il y a huit jours, le MHR assure seul son maintien en Top 14, sans avoir besoin de regarder le résultat de Pau à La Rochelle.