Montpellier prend "le boomerang dans la gueule" face à Clermont, selon Philippe Saint-André

Une dernière pénalité en faveur du MHR, à la dernière seconde, aurait pu priver Clermont d'un succès globalement mérité, y compris selon les héraultais. Seulement, entré en jeu en seconde période à la place de Paolo Garbisi, le sud-africain Handré Pollard n'est pas parvenu à offrir la victoire à Montpellier, lors de la septième journée de Top 14.

Le buteur héraultais est pourtant un joueur de "classe mondiale", qui la met "neuf fois sur dix" selon le coach clermontois, Jono Gibbes, qui a confié en conférence de presse avoir anticipé ce qu'il allait "dire à ses joueurs, dans le vestiaire, ainsi qu'aux arbitres", persuadé que le MHR allait l'emporter sur le fil, après un fait de jeu contestable, à ses yeux. Finalement, pas de réussite pour le champion du monde 2019, et un deuxième revers à domicile pour lui et ses partenaires.

Cependant, ce n'est pas sur ses épaules que repose ce nouveau revers, pas plus que sur celles de Yvan Reilhac, lui aussi entré en jeu en fin de partie et malheureux lors d'une passe mal ajustée vers Julien Tisseron, pourtant bien lancé sur le côté gauche, lors des derniers instants, ni même sur Vincent Giudicelli, auteur d'une touche pas droite (79').

Non, cette défaite est celle d'une équipe qui n'a jamais su prendre le large après avoir pourtant longtemps mené, et qui a peu à peu perdu le fil, lors des quarante dernières minutes. Un second acte marqué par trop d'indiscipline et d'imprécision, alors que le MHR aurait pu tuer Clermont plus tôt dans la partie, et empêcher son adversaire de s'imposer pour la première fois à l'extérieur.

REACTIONS

Alexandre Bécognée : "Ils ont été meilleurs que nous dans beaucoup de domaines" Copier

PSA : "On n'est pas loin, à chaque fois (...) aujourd'hui, on ne mérite pas de gagner" Copier