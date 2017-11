Montpellier prend les commandes du Top 14 après sa victoire (32-22) contre Toulouse

Montpellier enchaîne en Top 14. Les rugbymen ont signé un troisième succès de suite en championnat ce samedi face à Toulouse (32-22). La victoire avec le point de bonus offensif permet au MHR de grimper à la première place du classement.

Montpellier déroule dans son stade. Les rugbymen sont invincibles à domicile cette saison. Ils ont encore prouvé leur force de caractère ce samedi face au Stade Toulousain lors de la 10e journée de Top 14. Le MHR s'est imposé 32-22 avec le bonus offensif. Cinq points qui permettent à Montpellier de passer leader du championnat après 10 journées.

Timides dans le premier quart d'heure, les Montpelliérains ont eu besoin que de six minutes pour prendre l'avantage sur Toulouse grâce à des essais de Serfontaine et N'Gandebe (26e et 29e). Mogg et Tomane en seconde période assureront la victoire des hommes de Vern Cotter.

La déclaration

"Dans l'ensemble c'était pas mal. Mais on y croit pas assez notamment sur les phases de jeu. Si nous gardons de plus en plus le ballon en attaque alors nous mettrons les équipes adverses vraiment en difficulté" - Vern Cotter

