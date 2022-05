Montpellier quitte la Champions Cup sur la pelouse de La Rochelle

Avec deux essais marqués en l'espace de vingt minutes, La Rochelle a tout de suite donné le ton d'un match presque à sens unique, reléguant même le MHR à dix-sept points au cours du premier acte (17-0).

Face au septième de Top 14, le leader héraultais, privé de son international Paul Willemse, n'a pas fait le poids, ce samedi, dans le Stade Marcel Deflandre, même si les hommes de Philippe Saint-André sont parvenus, deux fois, à revenir à trois petits points des Maritimes.

A l'arrivée, douze points d'écart et une élimination en quart de finale, notamment pour Fulgence Ouedraogo et Guilhem Guirado, qui disputaient leur dernière campagne européenne, un an après avoir remporté le Challenge Européen.

Le Montpellier Hérault Rugby va maintenant se concentrer sur sa fin de saison, en championnat, avec toujours la volonté de finir parmi les deux premiers pour se hisser en demi-finale. Les joueurs de PSA recevront le Racing, le 21 mai, avant de se rendre à Clermont, le 5 juin, pour la dernière journée de la phase régulière.