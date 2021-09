Monument du Castres Olympique, Rory Kockott va prendre sa retraite à l'issue de la saison

Pour les supporters du Castres Olympique, Rory Kockott est bien plus qu'un joueur. Le demi-de-mêlée du CO, après 11 saisons dans le Tarn, va prendre sa retraite à l'issue de la saison.

Rory Kockott a annoncé ce jeudi sur Instagram qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Le demi-de-mêlée du CO, arrivée en 2011, a gagné deux titres de champion de France avec le club tarnais.

Deux Brennus et le XV de France

Rory Kockott, 35 ans, a disputé plus de 250 matches avec le Castres Olympique et remporté deux boucliers de Brennus en 2013 et 2018. "C'est génial de savoir que ce n'est pas la fin, mais juste le début du prochain chapitre", explique notamment Kockott. Né en Afrique du Sud, il a ensuite été naturalisé français et a connu 11 sélections sous le maillot du XV de France.