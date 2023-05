Morgan Parra prendra sa retraite à la fin de la saison

On aurait pu l'attendre en Auvergne, où il a écrit entre 2009 et 2022 les plus belles pages de son histoire rugby, remportant notamment le Top 14 (2010, 2017) et la Challenge Cup (2019). C'est finalement dans la capitale que Parra, 34 ans, va vivre sa deuxième vie.

"Il faut savoir dire stop! Je ne voulais pas vivre l'année de trop, l'année galère, l'année où tu ne prends plus de plaisir. Je m'étais toujours dit que j'arrêterais en 2022, à l'issue de mon contrat à Clermont", a expliqué Parra dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe.

Un rôle dans le staff du Stade français

Le joueur aux 71 sélections en Bleu va venir apporter son expérience en rejoignant le staff mis en place par Laurent Labit et Karim Ghezal, qui débarqueront eux à Jean-Bouin après le Mondial-2023 avec le XV de France.

"J'étais prêt. Je me dis que c'est le bon moment. Cette nouvelle aventure dans le staff de Laurent et Karim tombe également au bon moment", a encore assuré Parra.

Il aurait pourtant eu "envie de jouer toute (sa) vie" mais, alors que sa dernière saison en tant que joueur a été minée par des blessures (à un genou en janvier, à une cheville en mars), le demi de mêlée a décidé de passer à autre chose.

"Tout est parti d'une approche de Karim Ghezal, qui venait d'être nommé entraîneur en chef du Stade français, en compagnie de Laurent Labit à partir de la saison prochaine. Il m'a demandé si, dans un futur plus ou moins proche, ça m'intéresserait de devenir entraîneur", a-t-il raconté.

Une vie en Jaune et Bleu

Un temps indispensable en Bleu, avec qui il a atteint la finale de la Coupe du monde 2011 un an après avoir remporté le Tournoi des six nations, Grand Chelem en prime, Parra l'aboyeur, buteur précis et excellent dans la gestion du jeu, avait ensuite été oublié.

Avant de revenir, comme une évidence, dans le costume de titulaire indiscutable puis dans un rôle de guide pour la génération montante, menée par son successeur Antoine Dupont.

Mais c'est surtout sous le maillot Jaune et Bleu qu'il s'est fait un nom. Formé à Bourgoin-Jallieu après être passé par les équipes de jeunes de Metz et Dijon, Parra a longtemps composé l'indissociable charnière de l'ASM avec Camille Lopez à l'ouverture.

Ensemble, les deux tauliers auvergnats ont participé à leur façon à l'image de perdants magnifiques que traînent les "Jaunards", battus en finale du championnat de France en 2013 et 2015 et en finale de la Coupe d'Europe en 2013, 2015 et 2017.

À Clermont, il entraînait déjà

Mais c'est désormais de l'autre côté de la barrière que Parra va vivre le rugby. "J'ai toujours aimé ça. J'ai entraîné des équipes amateurs autour de Clermont pendant des années. C'est le partage, la convivialité, l'échange. Je ne peux pas dire que je voulais absolument entraîner. Mais c'était dans un coin de ma tête. J'ai envie d'apporter mon vécu mais aussi d'apprendre", a affirmé celui qui est demi de mêlée au Stade français pour quelques semaines encore.

Le club parisien, actuel troisième du Top 14 à trois journées de la fin, est toujours à la lutte pour un billet pour la phase finale. Il sera ensuite bien temps de penser à autre chose.