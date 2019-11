Morgan Parra vers le Stade Toulousain ?

Toulouse, France

Après 10 ans de bons et loyaux services, Morgan Parra s'apprête-t-il à quitter l'Auvergne ? D'après les informations du quotidien La Montagne, le président de l'ASM a donné un "bon de sortie" au demi de mêlée clermontois. Son contrat court jusqu'en 2022 mais l'international tricolore pourrait ne pas aller jusqu'au bout et partir en fin de saison. Éric de Cromières veut en tout cas aller vite, et souhaiterait que ce dossier soit réglé "avant la fin du mois de novembre".

Parmi les clubs intéressés figurerait le Stade Toulousain. La venue du capitaine clermontois permettrait de compenser le départ de Sébastien Bézy qui s'est engagé... à Clermont la saison prochaine. Les deux équipes s'affrontent samedi en Top 14. Pour le moment, Morgan Parra n'a pas fait part de ses intentions. Âgé de 30 ans, il a disputé 174 matches de Top 14, 61 de Coupe d'Europe, inscrivant 1 783 points et remportant deux Brennus. Il a également été sélectionné à 71 reprises en équipe de France.