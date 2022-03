Motu Matu'u, joker médical au CA Brive : "Ici, je me sens comme à la maison, en Nouvelle-Zélande"

A 34 ans, Motu Matu'u est impressionnant. Le talonneur briviste, arrivé en tant que joker médical suite à la blessure de Florian Dufour et de Peniami Narisia, s'est facilement intégré dans le groupe du CAB. Avec sept matchs et un essai sur ballon porté lors du match contre Biarritz, Motu Matu'u a fait preuve d'une extrême adaptabilité.

Malheureusement, le joueur s'est blessé rapidement lors de la troisième minute du match contre Toulon. Sorti encadré par des soigneurs et ovationné par le public du Stadium, Motu Mat'u était toujours en béquilles il y a deux jours à l'entraînement, et ne pourra pas disputer son match contre la Rochelle, une de ses anciennes équipes. L'entretien a été réalisé avant ce fait de jeu.

Rencontre avec le joueur international samoan (15 sélections).

Comment te sens-tu après ton arrivée en novembre ?

J'ai l'impression d'être là depuis longtemps. Brive est une équipe composée de nombreux joueurs du monde entier, comme beaucoup de Fidjiens, de Tongiens, de Géorgiens, d'Argentins. Cela m'a permis de me sentir chez moi pendant les deux premiers mois et maintenant j'ai l'impression de faire partie de l'équipe totalement.

Comment s'est passé ton recrutement ?

J'ai reçu un appel de Jérémy (Davidson, le manager, ndlr). Je sais que Jeremy connaît quelques-uns de mes anciens entraîneurs , alors il est entré en contact avec moi. Il savait que j'étais hors contrat et je savais que j'étais ici, en France, à La Rochelle.

Le premier match que tu as vécu ici, au Stadium, c'était contre Brive avec La Rochelle. Raconte-nous...

C’était particulier comme première impression. Quand je suis rentré dans le Stade, je me suis dit que c’était un peu comme en Nouvelle Zélande. Il y avait des fans passionnés, un stade un peu vieux comme tous les stades à la maison en Nouvelle-Zélande...etc...Et puis c’est drôle de se dire que j’ai joué avec La Rochelle, et que le mois suivant j’étais ici, à Brive, dans l’équipe.

Et ton expérience à la Rochelle, c'était comment ?

C'était très différent de ce que je connaissais jusqu'alors. Je connaissais quelques joueurs comme Victor Vito ou Tawera Keer-Barlow, des gars que je connaissais d'Australie ou de Nouvelle-Zelande. J'avais l'impression d'être à la maison, mais en même temps, je devais me familiariser avec le rugby français. Et puis j'aime beaucoup la manière de vivre en France, la nourriture française, et j'aime beaucoup ce style de rugby.

Tu as mentionné les supporters. As-tu parlé avec eux depuis ton arrivée ? Quel est ton sentiment à propos d'eux ?

L’atmosphère est dingue ! la première fois que je venais à l'entraînement, j’ai vu tous ces supporters attendre dehors sur le parking : ils attendent que vous sortiez des vestiaires, ou viennent regarder l'entraînement à l'extérieur. C'est quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Et cela montre simplement à quel point les supporters sont passionnés et dévoués. Vous savez, ils veulent voir si les garçons sont en forme, s’ils s’entraînent suffisamment. Tu sais, ils veulent tout voir et dans le même temps, ils nous supportent énormément, encore plus à la maison.

Te vois-tu seulement comme joker médical ou penses-tu à l'avenir ici à Brive ?

Quand j'ai signé comme joker médical, il ne s'agissait pas de regarder vers l'avenir. Il s'agissait de prendre les matchs et les opportunités que je pouvais, parce que vous ne savez pas combien de temps vous restez. Donc, j'ai été très heureux d'apprendre que j'aurais l'occasion de terminer la saison. Chaque opportunité que j’ai, chaque match à disputer, je dois me donner à 100 % pour l'équipe.

En dehors du rugby, que fais-tu à Brive ?

Quand je ne m'entraîne pas ou que je ne joue pas au rugby, je m'occupe de mes enfants. Mes filles aiment beaucoup aller à l'école maintenant, mon fils va au Complexe tous les mercredis, et il adore jouer avec moi. [Ndlr : le Complexe a comme propriétaire entre autres Jean-Baptiste Péjoine]. Et puis, on aime beaucoup descendre au lac près de Brive, nous promener. C'est beau et c'est agréable et paisible. D’un coup, on s’éloigne de l’atmosphère bruyante du rugby. C'est ce que j'aime, juste m'éloigner, et jouer avec mes enfants. Vous savez les enfants sont innocents. Les enfants vous diront la vérité et ils profitent simplement de la vie comme elle devrait être.