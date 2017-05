Mourad Boudjellal, invité de Stade Bleu : "Le match pour moi représente une douleur !"

Mourad Boudjellal est l'invité de Stade Bleu ce dimanche 14 mai dès 19h. Le président du RC Toulon évoque la récente nomination de Fabien Galthié au poste de directeur de rugby du club varois, la douleur qu'il éprouve pendant les matchs de son équipe et sa peur de vieillir.

Stade Bleu revient à sa formule habituelle après ces quelques semaines consacrées à la vision du sport des différents candidats à l'élection présidentielle. C'est Mourad Boudjellal qui prend place au micro de France Bleu ce dimanche 14 mai à 19h. Durant une vingtaine de minutes, le président du Rubgy club toulonnais (RCT) parle de Fabien Galthié, nouveau directeur de rugby, de la douleur que lui procurent les matchs de son équipe ou encore de sa peur de vieillir.

"Dans la vie, ce qui est insupportable, c'est de vieillir, de ne plus découvrir d'émotions !"

Mourad Boudjellal est un de ces personnages au franc-parler qui ne laisse aucun amateur de sport indifférent. Ancien homme d'affaires, celui qui devint le président du RCT en 2006 aime le challenge et se fixer de nouveaux objectifs. "Ce qui est insupportable dans la vie, c'est vieillir ! Ce n'est pas de prendre de l'âge qui est embêtant. Vieillir veut dire que l'on ne découvre plus d'émotions parce qu'on a connu beaucoup de choses..." explique-t-il. Venir au rugby a su "(m') apporter une sorte de fraîcheur car il y avait plein d'émotions nouvelles à découvrir, des joies que (je) ne connaissais pas". Mourad Boudjellal admet qu'il aime ces "premières fois" qui lui font "se sentir jeune". Le président du RCT ajoute enfin : "Avant de devenir un vieux con dans le rugby, ce qui est en train de se passer, c'était déjà être un jeune con... Aujourd'hui, j'ai un peu tout connu (...) On a tout gagné et les émotions ne seront plus jamais les mêmes. La joie d'un premier titre est unique ! " reconnaît-il.

"Le RCT a su faire se réconcilier la ville là où la politique avait échoué"

L'ex-PDG de "Soleil Productions" raconte ce qui l'a fait venir vers le club toulonnais, après une période qu'il juge "compliquée pour la ville", alors sous l'égide du Front National : "Les gens ne se parlaient plus trop, il y avait des endroits où on n'allait plus : il y avait un malaise !". Mourad Boudjellal ajoute : "En 2002, Hubert Falco (maire LR de Toulon ndlr.) a pris la ville pour la redresser mais je sentais quand même que Toulon n'était pas apaisée. J'avais réussi dans les affaires (...) je suis devenu partenaire du RCT, sans rien demander en échange. Ça faisait partie de mon identité toulonnaise d'aider le club". Il poursuit : "Je suis allé voir un match, celui pour la montée en Top 14. Et ce soir-là, j'ai vu tout le monde se réconcilier autour de cette victoire. C'est la puissance du sport : ce que n'a pas pu faire la politique, le RCT l'a fait et a su réconcilier la ville !"

"Le match pour moi représente une douleur !"

D'une certaine manière, Mourad Boudjellal fait corps avec son club, et va même jusqu'à éprouver physiquement les matchs du RCT : "Le match pour moi est une douleur ! Je me prépare 24h avant un match à souffrir !". Le président du RCT révèle qu'il "appréhende de plus en plus ces matchs" allant même jusqu'à dire qu'il y en a "que (je) ne regarde pas !". Dans ces moments-là, "que Toulon ait gagné ou perdu, c'est une chose mais (je) veux juste que cette douleur cesse !".

"Fabien Galthié pratique un art, pas un sport !"

Récemment nommé à la tête du RCT, Fabien Galthié prendra ses fonctions au début de la saison prochaine. Et Mourad Boudjellal ne tarit pas d'éloges à son sujet : "Les gens ordinaires m'emmerdent... Et il n'est pas ordinaire ! C'est quelqu'un qui dénotait dans le milieu du rugby. Je pars du principe qu'il y a des sportifs qui pratiquent un sport, et il y en a qui pratiquent un art. Fabien Galthié fait partie de ceux-là". Celui qui était à la tête d'une maison d'éditions de bande-dessinées avant d'intégrer la direction du RCT, le compare à Johnny Wilkinson ou Bernard Laporte, des "artistes" du rugby : "De par mon ancien métier, les artistes m'intéressent plus que les sportifs et il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans le rugby qui ont cette dimension-là !"