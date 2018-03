Toulon, France

Mourad Boudjellal, le président du RCT a assuré jeudi lors d'une conférence de presse avant le déplacement des Toulonnais à Clermont-Ferrand, dimanche, que "personne ne sera viré". Il a cependant accusé joueurs et entraîneurs d'"un coup d'état" sur le terrain d'Oyonnax, la lanterne rouge du Top 14 qui a battu le RCT 29-26 samedi dernier.

Trois convocations remises à Landreau, Dal Maso et Whtiford

Le président du RCT a évoqué "un putsh" et expliqué qu'il ne voulait plus "que ça se reproduise". "Un scenario avait été planifié pour le match à Oyonnax, et il n'a pas été respecté", a reproché le patron du RCT qui a reconnu avoir "remis trois convocations" à Fabrice Landreau, l'entraîneur des avants, Marc Dal Maso, l'entraîneur de la mêlée, et Tom Whitford, le manager du RCT.

"Je voulais formaliser les choses" (Mourad Boudjellal)

"Je voulais formaliser les choses", a-t-il expliqué, regrettant "qu'un quart d'heure après (ces convocations aient fuité) dans la presse. Ce n'est pas normal". Mais "ce n'est pas un motif de licenciement", a-t-il assuré. Mourad Boudjellal a expliqué s'être entretenu avec Fabrice Landreau et avoir mis les choses au clair avec lui. Il devrait recevoir Dal Maso et Whitford lundi.

Après la défaite à Oyonnax samedi dernier, Mourad Boudjellal avait demandé à son staff d'annuler l'avion pour le retour à Toulon pour qu'il rentre par ses propres moyens. Les entraîneurs et les joueurs étaient finalement rentrés en avion comme prévu initialement.

Avec AFP