Le Stade Toulousain affronte la province irlandaise du Munster ce samedi à Limerick en huitième de finale de la Champions Cup. Antoine Dupont et Romain Ntamack seront associés à la charnière.

Munster-Toulouse : Dupont et Ntamack associés, Delibes et Germain dans le grand bain

Romain Ntamack félicité par Holmes et Marchand.

A la veille de son huitième de finale face au Munster, le Stade Toulousain a dévoilé la composition de l'équipe qui va défier les Irlandais en Champions Cup ce samedi.

Les internationaux en force

Sollicités (parfois beaucoup) lors du Tournoi des Six Nations avec le XV de France, Cyril Baille, Julien Marchand, Antoine Dupont et Romain Ntamack seront tous les quatre titulaires à Thomond Park. Les deux derniers cités formeront la charnière rouge et noire.

Delibes et Germain, les bizuthDimitri Delibes et Baptiste Germain prendront place sur le banc. L'ancien Bordelais préféré à Alexi Balès pour suppléer Antoine Dupont. Ces deux-là pourraient jouer leurs premières minutes européennes. Six avants sont présents sur le banc, pour deux arrières.

On rappelle que le Stade Toulousain est privé de neuf arrières, blessés, dont Thomas Ramos, Arthur Bonneval, Pierre Fouyssac, Juan Cruz Mallia, Lucas Tauzin ou encore Sofiane Guitoune.

La compo du Stade

Côté irlandais, CJ Stander sera capitaine et fêtera sa 50ème apparition en Coupe d'Europe. En cas d'élimination, ce sera d'ailleurs son dernier match à Thomond Park puisqu'il a annoncé prendre sa retraite à l'issue de la saison à l'âge de 30 ans.

Munster-Toulouse, match à vivre en direct ce samedi à 16 heures en direct sur France Bleu Occitanie.