Munster-Toulouse : "Un face à face historique" pour Antoine Dupont

Le Stade Toulousain a rendez-vous à Limerick ce samedi pour son huitième de finale de Champions Cup face au Munster. Equipe qui a joué le plus de matches de Coupe d'Europe dans l'histoire.

Avantage Munster

Les Toulousains ont affronté six fois le Munster, dont cinq confrontations en phases finales. Bilan de ces cinq rendez-vous : trois victoires du Munster dont la finale en 2008. Une seule fois Toulouse a battu ces Irlandais lors de matches à élimination direct, c'était en 2003 lors du demi-finale au Stadium (13-12).

Un nouveau rendez-vous incontournable pour le demi-de-mêlée Antoine Dupont : "On s'entraîne tous les jours pour vivre des matches comme ça. On attend que ça dès le début de saison parce qu'on sait que l'intensité physique et mentale, tout est exacerbé dans ces périodes."

Antoine Dupont qui se souvient de certains duel face aux rouges du Munster : "Il y a un passé fort entre les deux clubs. On a tous des souvenirs de matches face au Munster pas forcément heureux pour les Toulousains. Avec les fameuses séquences interminables que sont capables de faire les Irlandais. Cela reste un face à face historique, c'est dommage d'y aller sans le public et la ferveur de Thomond Park qui rajoute un supplément d'âme assez exceptionnel."

Dupont : "Ils font tout bien"

Privés de nombreux joueurs, notamment derrière (Huget et Guitoune sont venus garnir un peu plus l'infirmerie), Toulouse devra batailler à Limerick pour atteindre les quarts : "C'est assez comparable au jeu de l'Irlande quand on les joue avec le XV de France. Ils ont des caractéristiques assez éloignées de notre philosophie de jeu à nous mais qui s'avèrent être redoutablement efficaces. Ils font tout bien et au final on ne gagne pas souvent. On les connait mais ça marche toujours."

