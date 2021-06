"On n'a pas envie de s'arrêter" affirme le manager de l'UBB Christophe Urios avant le barrage contre Clermont

C'est une vraie première pour l'Union Bordeaux-Bègles. Quatrième à l'issue de la saison régulière du Top 14, elle a gagné le droit de participer aux premières phases finales de son histoire. Elle défie Clermont, samedi (20h45) en barrage, au stade Chaban Delmas devant 5 000 personnes. L'enjeu, c'est de monter dans l'avion pour Lille, pour aller défier Toulouse en demi-finales. Le manager de l'UBB, Christophe Urios était l'invité de France Bleu Gironde, ce vendredi. Et lui aborde cette rencontre sans complexe, avec l'expérience de son bouclier de Brennus, remporté avec Castres, en 2018.

Vous avez eu des mots assez durs après le match contre Toulouse envers votre équipe le week-end dernier. Est-ce que vous avez obtenu la prise de conscience que vous souhaitiez de la part de l'équipe ?

La réponse ce sera demain [samedi] soir, à 20h45, mais surtout autour de 22h30 (rires).

Vous avez un feeling, quand même !

Oui, évidemment que j'ai un feeling, évidemment que j'arrive à sentir les choses. Maintenant, c'est un groupe que je découvre, qui va découvrir aussi des phases finales de Top 14. Ce sont des matchs qui sont très particuliers, même si on en a vécu une Coupe d'Europe. Donc oui, j'ai eu des mots durs, mais qui étaient à la hauteur de notre ambition. On a une ambition très, très forte et forcément, il faut une attitude très, très, forte. Donc j'espère qu'on sera capable d'être à la hauteur samedi soir. Et évidemment, j'en suis persuadé.

Il n'y a que dix ans que l'UBB est en Top 14. Clermont était 14 fois en phases finales sur les 15 dernières saisons. Ça peut faire la différence, cette expérience ?

Forcément, à ce niveau-là, l'expérience est importante. On va affronter une équipe qui est habituée à ces fins de saisons au très haut niveau, avec des joueurs de très haut niveau, qui arrivent visiblement en forme maintenant. Donc oui, ça peut jouer, en terme d’expérience d'équipe. On n'a pas beaucoup de matchs de phases finales, le club est jeune, très jeune, 10 ans, ce n'est rien pour un club de rugby. Mais surtout on a une telle envie de continuer... On n'a pas envie de s'arrêter.

Mais vous, vous avez emmené Castres au titre en 2018. Cette expérience, vous l'avez. Ça se duplique facilement d'un club à l'autre ?

Ce n'est pas facile de copier. D'abord, je ne le fais pas, je ne le fais jamais. Parce que les contextes sont tellement différents... On avait d'un côté Castres, une équipe chevronnée, habituée aux phases finales, avec des titres derrière elle. Donc, il y avait une forme d'expérience et c'est quand même plus facile. Là, aujourd'hui, Bordeaux est une jeune équipe de jeunes mecs, et on découvre plein de choses. Évidemment que j'espère emmener mon expérience et ma tranquillité. Moi, je n'ai pas peur de ces matchs, ce sont des matchs que j'adore. Ce sont les meilleurs matchs à faire. J'emmène mon enthousiasme, mon envie. Et surtout je veux partager ma confiance avec les joueurs pour qu'on puisse aller le plus loin possible.

Et ce partage, il va se faire aussi avec le public, 5 000 personnes vont pouvoir venir à Chaban. Vous allez retrouver la sensation et l'avantage de jouer à domicile ?

5 000 personnes dans un stade de 34 000, ça ne fait pas beaucoup. Il va y en avoir aussi 800 de Clermont. Evidemment, on est très heureux, évidemment qu'on a été tristes de jouer cette saison sans public, alors que c'était une année incroyable. Les matchs de phases finales, notre épopée en Coupe d'Europe... On aurait tellement voulu le partager avec notre public. Maintenant, on va sur un match décisif, important, probablement l'un des plus grands matchs de l'UBB. On va le partager avec quelques supporters. J'ai juste envie de leur dire de faire beaucoup de bruit. Parce que Clermont va faire beaucoup de bruit.