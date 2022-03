"N'essayez surtout pas de comprendre Delguy", le bouillant ailier argentin de l'USAP

Il a un style bien à lui ! Bautista Delguy c'est un ailier de poche bouillant et monté sur ressorts : il court, il s'arrête, il redémarre, un appui à gauche, à droite, il repart vers l'arrière puis vers l'avant et peut changer de direction à tout moment en un quart de seconde. C'est parfois déroutant de le suivre mais ce qui est sûr c'est que depuis plusieurs matchs avec l'USAP, les supporters retiennent leur souffle dès que Bautista Delguy a le ballon car il va forcément se passer quelque chose.

A chaque apparition avec l'USAP, il se met en évidence même sur des matchs où l'équipe est en difficulté : à Montpellier et à Clermont. Cette fois contre le Racing, ses folles prises de balle et courses imprévisibles ont été décisives. Il a de nouveau été intenable et en prenant le ballon à 15 mètres de la ligne du Racing il était cette fois évident que sa course se finirait derrière la ligne. Son essai a permis à l'USAP de mener 17 à 3 avant la pause.

Je pense que lui-même ne se comprend pas

L'ailier argentin fait beaucoup parler de lui dans les travées d'Aimé Giral et si chacun cherche à disserter et émettre un avis sur le style de jeu de "Bauti", l'entraîneur Patrick Arlettaz donne sa vision des choses : "Personne ne le comprend mais je suis persuadé que lui-même ne se comprend pas. N'essayez surtout pas de comprendre Delguy parce que ça donne des maux de tête ou alors il faut tenter de le faire après deux aspirines parce qu'il y a des risques. Il est atypique et de ce fait il nous amène énormément alors... (il soupire) on va finir par en prendre un à cause de lui, je vous le dis, c'est sûr et certain, mais ça fait partie du jeu. Il nous amène tellement en terme d'énergie qu'il faut supporter le fait qu'à un moment donné il nous fera prendre un essai ! J'espère que non mais je crois que oui (rires)."

Bautista Delguy n'a que 24 ans, il est arrivé en France la saison dernière à Bordeaux mais sans trouver véritablement sa place dans le jeu de l'UBB (7 matchs et deux essais). Le bouillant argentin s'est vite intégré à l'USAP bien encadré par son compatriote calme et expérimenté Jero De La Fuente. Dans le vestiaire, il est aussi et déjà un des moteurs au tempérament de feu et un des animateurs.

Sa performance ce week-end contre le Racing avec l'USAP n'est pas passé inaperçue en Argentine. Son essai a été largement diffusé sur les réseaux sociaux et la presse s'est exprimée sur l'état de forme de l'international des Pumas. Sinon, pour Aimé-Giral, "Bauti" a déjà toutes les caractéristiques pour être un des chouchous.

