Coupe du monde de rugby 2023 : un "village rugby" avec écran géant à Nantes

Alors que la Coupe du monde de rugby commence dans 100 jours, Nantes métropole annonce l'ouverture d'un "village rugby" entre le 8 septembre et le 8 octobre. Il sera installé sur le Parc des Chantiers sur l'île de Nantes et sera ouvert ''lors du match d'ouverture du mondial entre la France et la Nouvelle-Zélande, puis chaque week-end où un match se jouera au stade de la Beaujoire, ainsi que pour les matchs de poule de l’équipe de France", détaille le communiqué.

Un écran géant sera installé pour la retransmission de ces huit matchs, ainsi que "des animations et des activités sportives pour tous les âges en lien avec les associations".