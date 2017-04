Narbonne - USAP (12-28) : "Quand on voit ce monde, c'est magique"

L'USAP a remporté le derby à Narbonne : 28 à 12. Les Catalans ont arraché le bonus offensif dans les derniers instants. La communion a été belle entre les 2000 supporters et les joueurs. Julien Farnoux et Tom Ecochard remercient le public.

Les joueurs de l'USAP ont savouré leur succès à Narbonne. A la fin du match, les Catalans ont entamé un long tour d'honneur pour aller saluer tous les supporters qui étaient aux quatre coins du stade. Ils devaient être 2.000 à avoir fait le court déplacement et ont eu leur dose de joie avec ce bonus offensif arraché dans les derniers instants de la rencontre.

Les joueurs Tom Ecochard et Julien Farnoux étaient très heureux dès la fin du match, au moment de cette fameuse communion.

Julien Farnoux : "On était venu chercher ça et le bonus offensif est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand on voit l'engouement d'aujourd'hui ça donne envie de faire un peu plus pour cette fin de saison. Peut être qu'on n'y arrivera pas mais on ne lâchera rien. je ne sais pas si c'est trop tard mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on va continuer à y croire. On va se reposer, on va bosser et on verra contre Angoulême mais on va déjà savourer celle-là car elle fait plaisir.

Quand on voit le monde qui se déplace aujourd'hui, c'est magique ! On a vraiment envie de faire plus pour vivre une belle fin de saison. Maintenant, on ne va pas s'enflammer, on sait où on veut aller et ce n'est pas fini."

Tom Ecochard : "On a tellement galéré à l'extérieur qu'un match abouti comme ça avec bonus offensif c'est magnifique. On a fait une très bonne première mi-temps puis les Narbonnais se sont réveillés, ça reste une très belle équipe. On est très contents, il faut rester humbles, ce n'est qu'une victoire en championnat qui en appelle d'autres. En tout cas, ça fait vraiment plaisir surtout pour le public, c'est surtout ça. Merci à eux, merci aux supporters, c'est la folie qu'ils soient venus aussi nombreux et ça nous a touchés."