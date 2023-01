Nationale 2 : Anglet surclassé à domicile par le Bassin d'Arcachon (15-19)

L'Anglet Olympique débute 2023 par une défaite. L'AORC s'incline face au Bassin d'Arcachon (15-19) ce dimanche 15 janvier, dans son stade de Saint-Jean, dans un match qui comptait pour la 13e journée de Nationale 2.

Les Arcachonnais avaient sans doute envie de remettre les pendules à l'heure, eux qui s'étaient lourdement inclinés sur leur pelouse lors de la phase aller (13-42). Et dans cette rencontre, les Angloys vont ouvrir la marque, dès la quatrième minute, grâce à la botte de leur ouvreur Thomas Curutchet (3-0). Avant une réaction girondine. Solides sur leur ligne, les locaux encaissent tout de même une pénalité et un drop de Jean-Baptiste Claverie - ancien de Mont-de-Marsan, Massy et Vannes - qui permet au Bassin de passer devant (3-6, 27e). Mais les Angloys affichent comme toujours une volonté de jouer et sur une attaque de première main bien conclue par l'arrière Thomas Pulon, ils vont reprendre les rênes de la rencontre (10-6)

14 points pour Claverie

Le début du second acte est compliqué pour les joueurs de l'AORC, acculé dans leur camp. Dans ces conditions, difficile d'emmener le danger chez les Girondins, qui vont refaire leur retard sur une nouvelle pénalité (10-9) avant d'inscrire un essai en coin (10-16, 58e). Passée l'heure de jeu, et, sentant la défaite poindre, les Angloys vont tenter de réagir, multiplier les phases de jeu, au ras, au large, par-dessus le premier rideau défensif mais vont manquer de justesse dans le dernier geste pour inscrire un essai, qui ne viendra finalement qu'à la 70e minute. Bastien Fischer, servi petit côté, aplatît dans l'en-but, et, malheureusement, la transformation touchera le montant gauche (15-16). Avant une dernière pénalité de Jean-Baptiste Claverie qui scellera la victoire d'Arcachon.

Le banc angloy a tout donné pour revenir au score, ici avec Théo Lascubé, ballon en main © Radio France - Stéphane Garcia

Pour Anglet, il s'agit de la troisième défaite à domicile cette saison. Malgré tout, le bonus défensif permet de ne pas trop s'éloigner des six premières places. À deux points de Fleurance, actuel 6e, s'est aussi incliné à Floirac (23-17). Avant un déplacement chez le leader, Périgueux, le week-end prochain.