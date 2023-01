Nationale 2 : la vague verte de Saint-Jean-de-Luz déferle sur Auch (40-10)

Ils étaient attendus, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont répondu présents. Les joueurs du Saint-Jean-de-Luz Olympique ont dominé Auch (40-10) ce samedi 14 janvier, devant leur public au Pavillon Bleu, pour le comte de la 13e journée de Nationale 2. Six essais inscrits pas les Luziens, contre un seul pour les Gersois, dans les arrêts de jeu de la fin de la rencontre.

Nicolas Acebes et ses coéquipiers ont inscrit le premier essai à la 14e minute © Radio France - Stéphane Garcia

Dès les premiers instants de ce choc de haut de tableau, les joueurs de la Cité des corsaires mettent la main sur le ballon. Une première touche pas droite et deux pénalités ratées pour Mathieu Bélie, dans les sept premières minutes ne viendront que retarder l'échéance. Derrière, c'est la furia verte qui s'abat sur les Auscitains. Trois essais en première période : Maxime Miura (16e, 8-3), un essai de pénalité sur un placage haut accompagné d'un carton jaune (25e, 15-9) puis Jon Elissalde le long de la ligne de touche. Après une demi-heure de jeu, le tableau de marque affichait déjà 20-3.

Trois essais par mi-temps

Au retour des vestiaires, les Luziens ne sont pas rassasiés, en atteste le second essai d'Elissalde au bout de trois minutes (30-3). Une bagarre générale à l'heure de jeu, un carton rouge de chaque côté (pour St-Jean, c'est Luigi Dias qui est exclu). Avant une deuxième exclusion pour le pilier droit remplaçant d'Auch. Et dans la foulée, deux essais de Thomas Cancillo (65e, 35-5) et Adrien Juanicotena au large (71e 40-3), qui viendront celer un bel après-midi ponctué par un bonus offensif.

Avec ce succès, le SJLO prend la première place provisoire de la poule 2 de Nationale 2, avant de se déplacer la semaine prochaine à Fleurance.