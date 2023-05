Nationale 2 : Saint-Jean-de-Luz passe aux tirs au but contre Fleurance (11-13)

Sur un ultime tir au but de Luigi Dias, le Saint-Jean-de-Luz Olympique se qualifie en demi-finale

Au bout du bout du suspense. Il aura fallu attendre les tirs au but pour que Saint Jean de Luz vienne à bout de Fleurance à l'occasion du quart de finale retour de Nationale 2 (11-13 / TAB 5-4). On pensait pourtant que le SJLO avait fait le plus dur, en allant gagner dans le Gers lors du match aller (14-16).

ⓘ Publicité

D'autant plus qu'à la mi-temps, les Luziens étaient devant, au score (8-3), après un essai d'Armangaud à la 6e et une pénalité de Daubas. Ils ont même compté jusqu'à huit longueurs d'avance (11-3, 53e) après une nouvelle pénalité. Sauf que la dernière demi-heure s'apparente à un long chemin de croix. Fleurance, revigoré par son banc campe dans la partie de terrain de Saint-Jean, en s'appuyant sur une grosse conquête. À l'image du match aller, les joueurs du trio Milhas/Irazoqui/Tescher vont défendre leur camp comme des morts de faim, faire le dos rond, pour retarder le retour des Gersois.

Qui va finir par arriver. Une pénalité (11-6, 67e) mais surtout un essai à cinq minutes du terme vont permettre à Fleurance de repasser devant (11-13). Le drop tenté par Viudès à 45m, qui viendra mourir à droite des perches aura eu le mérité le mérite de faire frémir le public du Pavillon Bleu. Égalité parfaite, dans tous les sens, sur l'ensemble des deux matches. Il faut donc passer par une séance de tirs au but. Après le raté du 4e joueur gersois, c'est Luigi Dias qui donne la victoire au SJLO.