Nationale de rugby : Bourgoin joyeux pour le Stade niçois

La forteresse Pierre-Rajon est tombée. Imprenable cette saison malgré la saison moyenne de Bourgoin-Jallieu en Nationale (7e au classement), le petit stade mythique berjallien n'a pas fait peur au Stade niçois. Les Azuréens s'imposent 20-14 ce samedi après-midi en Isère. Un succès essentiel dans la course aux demi-finales d'accession en Pro D2. Les Niçois écartent quasiment définitivement un concurrent direct et doublent en même temps le leader Bourg-en-Bresse, battu à domicile par Massy ce samedi (29-31). Une passation de pouvoir à une semaine du choc de la poule entre les deux leaders (46 points chacun avec un match en moins pour les Niçois) au stade des Arboras.

Deux essais coup sur coup pour se détacher

En attendant les Niçois ont encore été solide pour résister aux locaux. Menés de trois points à la pause (9-6), ils ont accéléré au retour des vestiaires et plantés deux lames dans la défense adverse à l'heure de jeu. C'est d'abord Mapoe qui permettait de prendre l'avantage avec un essai en force (57e) puis trois minutes plus tard le capitaine Jonathan Mace doublait la mise en aplatissant en coin (60e - 20-9). Malgré un essai berjallien en fin de match (78e - 20-14) et de nombreux points au pied laissés en route, les Azuréens conservaient cette avance jusqu'au bout et peuvent maintenant aborder le choc de dimanche prochain (13h30) avec beaucoup de confiance et d'appétit.