Nationale de rugby : Le Stade niçois rallume les projecteurs

Pendant que les engins de chantier coulent du goudron de l'autre côté du terrain, en vue de la construction future d'une nouvelle tribune au stade des Arboras, les joueurs du stade niçois prennent la douche à l'extérieur, sous un tuyau d'arrosage installé au dessus des vestiaires. "On n'arrive pas à régler la température dans les douches alors on s'adapte," sourit un membre du club. Une image qui situe le Stade niçois dans son parcours récent, au carrefour du monde amateur et du monde professionnel. Descendu très bas il y a une dizaine d'années, reparti sur les cendres du Rugby Nice Côte d'Azur, le club remonte les échelons un à un depuis, pour viser encore cette saison la Pro D2, 20 ans après l'avoir quittée.

Le club se structure à tous les niveaux

Pour l'instant le Stade niçois n'a pas encore les installations pour intégrer le monde professionnel, alors le club essaye de se structurer à vitesse grand V. Mise aux normes des bancs de touche, vestiaires modernisés, installation d'une plateforme pour les diffuseurs TV, espaces presse et partenaires agrandis, changement d'équipementier (Adidas prend le relais de Kappa sur les maillots rouges et noirs), l'été a été chargé au stade des Arboras. Mais la cerise ne sera posée sur le gâteau que si le club monte en Pro D2. La ville de Nice a donné son accord pour financer la construction de cette deuxième tribune, seulement si le club a une chance de la remplir. Avec donc un intérêt sportif supérieur et des affiches plus alléchantes. Le club sait donc ce qu'il lui reste à faire pour gonfler la capacité de son stade.

Un recrutement ambitieux

Alors pour effacer la déception de la défaite en demi-finale face à Narbonne la saison passée, et enfin réussir à monter, le Stade niçois n'a pas que transformé ses infrastructures. Il a aussi renouvelé de près de moitié son effectif. Avec beaucoup de joueurs venant justement de l'échelon du dessus et même du Top 14 pour certains. Le talonneur géorgien Badri Alkhazashvili (25 ans) arrive par exemple de Brive, le demi de mêlée Hugo Verdy (26 ans) et le centre Aurélien Labau (22 ans) évoluaient à Agen la saison passée et le club a également attiré dans ses filets le jeune et prometteur troisième ligne de Pa Gabriel Souverbie (20 ans).

Sébastien Bruno comme tête de gondole

Mais la recrue phare de l'été, celle qui a braqué les projecteurs sur le club, c'est l'arrivée de l'ancien international français Sébastien Bruno comme entraîneur des avants. L'ex talonneur de Toulon, qui vit encore dans le Var, vient deux fois par semaine à Nice pour travailler notamment la mêlée, secteur clef sur le terrain. "On sent un club ambitieux avec des personnes qui savent où elles veulent aller," justifie l'homme aux 26 sélections en Bleu.

On va être davantage attendu

Avec lui et toujours l'inamovible David Bolgashvili comme entraîneur principal, le Stade niçois espère lancer de la meilleure manière sa saison ce vendredi soir face à Valence-Romans (20h) au stade des Arboras. "On va être davantage attendu cette saison, il n'y a plus d'effet de surprise," met en garde l'entraîneur géorgien. "L'objectif c'est de se qualifier pour les phases finales et après on verra." Moteur, action !