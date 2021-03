Nationale : le Stade niçois veut rester chic avant le choc

Difficile de ne pas déjà penser au choc face à Bourg-en-Bresse. Les Bressans, leaders du championnat de Nationale devant les Niçois, tiennent un rythme d'enfer cette saison que parviennent à suivre pour le moment les Azuréens, séparés de trois points au classement (avec un match en moins pour les Niçois). Un choc qui donne déjà l'eau à la bouche dimanche prochain au stade des Arboras. Mais le déplacement à Bourgoin-Jallieu ce samedi après-midi (15h) au stade Pierre-Rajon n'a rien d'une répétition générale pour les joueurs de David Bolgashvili.

"Bourgoin est imprenable à domicile" David Bolgashvili Copier

"Bolga" attend encore plus de ses hommes

"Personne n'a réussi à gagner là-bas cette saison. A domicile ils sont intraitables et si on n'est pas à 120% ça ne passera pas," prévient l'entraîneur géorgien du Stade niçois, échaudé par les deux dernières sorties de son équipe. Deux victoires arrachées dans la douleur face à Massy (19-12) et Aubenas (29-23) qui avaient presque le goût de défaite dans la bouche de "Bolga". "J'ai eu l'impression qu'on s'est préservé sur ces deux matchs. J'attends des 23 joueurs qui seront sur la feuille de match d'en faire plus".

Des retrouvailles pour le demi de mêlée Paul Champin

Avec une seule défaite au compteur le Stade niçois est en tout cas bien lancé vers son objectif de montée en Pro D2. Pour cela, il faut arracher une place dans le Top 4 pour disputer les demi-finales d'accession qui permettront aux deux finalistes de monter en Pro D2. Un objectif dans les cordes des coéquipiers de Paul Champin, demi de mêlée azuréen qui a évolué une saison à Bourgoin-Jallieu. "J'ai gardé de très bons souvenirs là-bas. Pierre-Rajon c'est un stade mythique, à l'anglaise. On va s'envoyer pendant 80 minutes, ça va être chouette et à la fin on sera heureux de se retrouver". Une troisième mi-temps qui sera encore plus belle si les deux premières sont réussies.