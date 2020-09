Nationale : première à domicile et défaite pour le Stade Dijonnais face à Bourg-en-Bresse

Premier match à domicile de la saison - et depuis le confinement - pour les rugbymans du Stade Dijonnais, samedi 19 septembre 2020. 2e journée de Nationale face à Bourg-en-Bresse, dans un Stade Bourillot refait pendant l'été, avec une toute nouvelle pelouse, un nouvel éclairage et deux tribunes supplémentaires. Dijon s'incline finalement 22-18 face aux Bressans. Deuxième défaite en deux matchs pour le Stade.

Un match haché

Dans un match marqué par cinq cartons jaunes, le Stade Dijonnais et son adversaire du soir ont eu du mal à développer du jeu. Comme lors de la semaine passée face à Bourgoin, Dijon empoche quand même le point du bonus défensif.

Bernard Laporte en visite à Dijon plus tôt dans la journée

Le président de la Fédération française de rugby - et ex-ministre - Bernard Laporte était au Stade Bourillot avant la rencontre. Il devait y assister, puis finalement non. L'ancien sélectionneur du XV de France était à Dijon en campagne pour sa réélection à la tête de la Fédération. L'élection a lieu le 3 octobre, il fait donc un tour de France à la rencontre des clubs et des dirigeants. Pourquoi Dijon ? "Pourquoi pas", nous a-t-il répondu, davantage concerné par sa campagne que par des problématiques locales.

Pourquoi Dijon ? "Pourquoi pas?" nous dit Bernard Laporte, qui parle du Stade Dijonnais Copier