Neti et Cramont de retour au Stade Toulousain pour affronter Bayonne

Le Stade Toulousain enregistre du renfort en première ligne pour ce premier match de la saison à Bayonne vendredi. Ménagés lors des matches amicaux face à Colomiers et Montpellier, Guillaume Cramont et Rodrigue Neti font leur retour.

Le pilier et le talonneur s'entraînent désormais normalement avec le groupe. Autre bonne nouvelle, Owen Franks est apte. Le pilier néo-zélandais, sorti en première période lors du match amical face au MHR à Béziers, a repris et pourra tenir sa place au Pays Basque vendredi.

Il faudra plus de temps pour Delibes et Meafou

Dimitri Delibes et Emmanuel Meafou ont eux repris la course, mais aucun risque ne sera pris par le staff. Il n'est pas certain encore de voir ces deux joueurs lors de ce premier bloc de compétition.