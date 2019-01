Nevers-Bayonne : choc des leaders en ouverture de la 18e journée de Pro D2

Bayonne, France

"Pour ceux qui vont participer, c'est un des grands moments de la saison" confie Yannick Bru, le manager de l'Aviron bayonnais. Le choc est très attendu ce soir en ouverture de la 18e journée de Pro D2. Leader du championnat depuis sa victoire sur Montauban Bayonne se déplace chez son dauphin, Nevers. Un match qu'il aborde sans pression.

Les deux équipes se disputent la tête du championnat. Un chassé-croisé permanent et une invincibilité à domicile comme point commun... les Ciels et Blancs ne veulent pas se faire d'illusions sur l'issue de la rencontre. "C'est une équipe très costaud, qu'on avait eu du mal à battre à domicile" prévient Peyo Muscarditz, le capitaine de l'Aviron bayonnais. "Beaucoup d'équipes ont tenu le rythme 20 minutes là-bas, et après ont complètement craqué.... Au fur et à mesure du match on verra bien si on est capable d'accrocher quelque chose ou pas".

"Nevers, c'est costaud devant, costaud derrière, ça va très vite" souligne le deuxième ligne Abdellatif Boutaty, qui sera de retour sur le terrain après s'être remis de sa blessure.

Priorité à la réception d'Oyonnax

Pour Yannick Bru, l'affiche est certes excitante, "mais on serait idiot d'aller trop batailler et laisser trop de force à Nevers, où je pense que peu d'équipes s'imposeront cette année. Pour moi c'est le favori de cette Pro D2. On ira pour montrer un beau visage, mais ce n'est pas une priorité sur notre calendrier. On a surtout rendez-vous à Jean-Dauger contre Oyonnax."

A noter la mise au repos de Battut, Van Jaarsfeld, Tedder, Robinson ou encore Bustos Moyano. Victime d'un KO vendredi dernier face à Montauban, Armandt Koster sera aussi absent.

La composition de l'équipe : Ndlovu, Delonca, Taufa, Boutaty, Collet, Héguy, Taofifenua, Rouet, Du Plessis, Talebula, Muscardits, Jané, Tisseron, Fuster. Remplaçants : Arganese, Iguiniz, van-Lill, Saubusse, Luc, Barthélémy, Mousset.

Match à suivre sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h15.