Nevers- USAP : les compositions d'équipes

L'USAP se déplace à Nevers cinq jours après son choc contre Grenoble. Les deux talonneurs Lucas Velarte et Seilala Lam sont forfaits tout comme le centre George Tilsley et le demi-de-mêlée Tom Ecochard. Sadek Deghmache et Charles géli sont de retour. Quentin Etienne débutera la rencontre au centre.

USAP

15- Melvyn JAMINET

14- Jean-Bernard PUJOL ; 13-Mathieu ACEBES ; 12- Quentin ETIENNE ; 11- Lucas DUBOIS

10- Ben VOLAVOLA ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Shahn ERU ; 8- Mike FALEAFA ; 6- Karl CHATEAU

5- Piula FAASALELE ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Davit KUBRIASHVILI ; 2- Charles GELI ; 1- Sacha LOTRIAN

Remplaçants : 16- Terry PHILIPPART ; 17- Quentin WALCKER ; 18- Alban ROUSSEL ; 19-Damien CHOULY ; 20- Genesis MAMEA LEMALU ; 21- Matteo RODOR ; 22- Pierre LUCAS ; 23- Akato FAKATIKA

NEVERS

(à venir)