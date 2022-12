Nicolas Garrault : "Mont de Marsan est peut-être de retour au premier plan à l'extérieur"

Si la dernière sortie à Aix était déjà annonciatrice d'un mieux, celle à Vannes confirme le regain de forme du Stade Montois à l'extérieur. Grâce à sa victoire (12-17) lors de la 13e journée de Pro D2, Mont de Marsan se replace dans le top 6 un mois et demi après l'avoir quitté et frappe un grand coup chez un concurrent du haut de tableau.

"A part à Biarritz où on gagne, à Montauban on prend 40 points, Aix et Rouen on passe pas loin et on perd", sans oublier la désillusion chez le promu Massy. Difficile de dire que les montois avaient réussi leurs cinq derniers déplacements avant de débarquer en Bretagne. Mais avec un visage plus conquérant à Aix, ils ont amorcé un rebond obligatoire afin d'accrocher l'objectif playoffs en fin de saison.

Une infirmerie qui se vide, un groupe plus complet

Point commun entre ces deux derniers déplacements montois, les vingt trois joueurs alignés sur les feuilles de match ont répondu présents. Surtout le banc de touche, les finisseurs comme les appellerait le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Raillé pour ses sorties alambiquées, le scientifique du rugby français n'a pas forcément tort : un banc plus fort peut vous faire gagner un match.

Alors, lorsque vous récupérez votre général en chef Christophe Loustalot à Aix, en plus d'Aston Fortuin, Ambrose Curtis ou encore Alexandre De Nardi, et que vous allez chercher deux Fidjiens dont un tout récent champion du monde à 7, le groupe s'en retrouve plus étoffé.

"Jusqu'à quinze blessés" - Patrick Milhet, manager du Stade Montois

"On a eu énormément de blessés sur le deuxième bloc et ça nous a mis en difficulté sur les entraînements où on est monté jusqu'à quinze blessés" explique le manager du Stade Montois Patrick Milhet. "A partir du moment où il manque quelques cadres, où on a fait appel à des espoirs pour être à quinze contre quinze en semaine, on n'avait pas forcément des entraînements de qualité, de haute intensité."

Un nombre d'absents conséquent au cœur d'un deuxième bloc de saison normalement plus abordable avec des sorties à Massy ou Rouen. "On a enchaîné la spirale négative de la défaite" rajoute Patrick Milhet. "Ce qui est important, c'est de relever la tête. Ils n'ont rien lâché, les joueurs ont toujours bossé et aujourd'hui, on est récompensé."

Le contre-coup de la saison dernière

Mont de Marsan s'est-il vu trop beau après sa magnifique saison 2021/2022 ? Les montois pensaient-ils que ce serait aussi "facile" que la saison dernière ? Hors micros, certains jaunes et noirs nous confient surtout qu'ils ont subit au début de l'automne le contre-coup de la saison passée.

Après leur parcours exceptionnel, le staff de Patrick Milhet n'a eu à peine qu'un mois pour préparer la reprise estivale et la saison suivante pendant que les autres écuries ont eu le temps de recharger les batteries. Si le départ a été correct à la fin de l'été avec trois victoires en quatre matchs, le manque de préparation s'est répercuté ensuite sur le groupe avec une cascade de blessures.

Avec comme le seul blessé longue durée l'ailier fidjien Wame Naituvi, compensé par l'arrivée de son compatriote Kaminieli Rasaku en joker, l'effectif du Stade Montois fonce plein badin sur la bûche de Noël et le foie gras. Avant cela, il y aura les réceptions de Grenoble et Carcassonne pour sécuriser la place dans le top 6 et montrer que Mont de Marsan est bel et bien de retour au premier plan.