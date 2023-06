Nino Seguela, de l'USAP aux Dragons Catalans ?

Pour la première fois, ce lundi, Nino Seguela portait la tunique des Dragons Catalans sur la pelouse de Brutus. L'ailier de 21 ans se teste au rugby à XIII. Nino Seguela n'est toujours pas fixé sur son avenir professionnel : l'USAP ne lui aurait rien proposé de concret pour rester dans l'effectif la saison prochaine pour le moment.

En attente de précisions sur son avenir (USAP ? Nouveau club sous forme de prêt ? Transfert ?), l'ailier ariégeois d'origine a de lui-même fait la démarche pour se tester à XIII. Cette semaine, il participe donc aux entraînements des Dragons Catalans aux côtés des Tomkins, Mourgue et autres.

Le club et lui-même pourront en tirer des enseignements dans quelques jours. On est loin encore de pouvoir l'imaginer porter le maillot des Dragons en Super League, mais cela peut être une corde de plus à son arc.

Cette saison, Nino Seguela a connu cinq feuilles de match avec l'équipe première de l'USAP, il a inscrit trois essais.