Le Toulousain Antoine Dupont nommé capitaine du XV de France

Désigné co-capitaine du Stade Toulousain cette saison avec Julien Marchand, Antoine Dupont prend le capitanat en équipe de France pour la première fois de sa carrière, en l'absence du Toulonnais Charles Ollivon.

Dupont à toute vitesse

Antoine Dupont réalise avec Toulouse un excellent début de saison. Titularisé à six reprises lors des huit premières journées et auteur de deux essais, il est le cinquième joueur de l'effectif à avoir le plus de temps jeu.

Après avoir découvert le monde professionnel à 18 ans sous le maillot du Castres Olympique, après avoir connu sa première cape en Bleu à 20 ans, le natif de Castelnau-Magnoac prend donc encore un peu plus d'importance au sein du XV de France.

Il est le cinquième capitaine de l'ère Fabien Galthié.