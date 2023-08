"Notre travail va nous emmener à progresser": Franck Azéma le coach de l'USAP analyse le début de la saison

Après deux revers 29 à 7 face au stade français et 38 à 14 contre Clermont ce samedi les sank et or ont clairement raté leur début de championnat de TOP 14.

Quelle stratégie mettre en place pour rapidement redresser la barre alors qu'un nouveau déplacement périlleux s'annonce sur la pelouse du Racing 92 ?

Le manager de l'USAP Franck Azéma est le premier invité de la nouvelle saison de notre émission 100% USAP ce lundi 28 août de 18h à 19h sur France Bleu Roussillo n .