Nouveau logo Peugeot : quels changements au Stade Toulousain ?

Le constructeur automobile Peugeot a dévoilé un nouveau logo ces derniers jours. La marque au lion est le plus gros partenaire du Stade Toulousain depuis près de 25 ans. Ce nouveau logo sera visible très prochainement pour les supporters rouge et noir.

Les Toulousains Yoann Huget, Maxime Médard et Alban Placines ont participé ces derniers jours à la promotion du nouveau logo de la marque automobile française. Peugeot, plus gros partenaire du Stade Toulousain, est présent sur le devant du maillot des derniers champions de France depuis près de 25 ans. C'est d'ailleurs le seul club soutenu par Peugeot. Ce nouveau logo va être visible dans l'enceinte d'Ernest-Wallon dès le 27 mars, pour la réception de Montpellier à l'occasion de la 20e journée du championnat de Top 14.

Remettre à jour tous les supports d'ici au 27 mars

"Il va y avoir des bouleversements. On va basculer sur le nouveau logo. Tout est en ordre de marche pour que le samedi 27 mars face à Montpellier, le logo soit mis en lumière. Tous les logos sur les bâches qui recouvrent les places des spectateurs, tout ce qu'on verra de la télé sera mis à jour. Une centaine de supports seront mis à jour d'ici au 27 mars", explique Solenn Blanchet, en charge du sponsoring et des partenariats chez Peugeot France.

Il faudra attendre septembre pour les maillots et les produits dérivés

En revanche, pour les maillots et les produits dérivés le changement interviendra à la fin de la saison. "On finit la saison avec l'ancien logoet dès septembre le nouveau logo va apparaître. Les changements de logo sont rythmés à peu près tous les dix ans. Il y a une grosse volonté d'avoir une nouvelle image, plus dynamique. Les anciens maillots vont effectivement peut-être devenir des collectors puisque le logo Peugeot est très présent sur le maillot."

à lire aussi Au pays de Peugeot, le nouveau logo de la marque déclenche l'enthousiasme

Toulouse, seul club soutenu par Peugeot

Le constructeur automobile travaille en exclusivité avec le Stade Toulousain, qui est donc le seul club professionnel soutenu par la marque. "Le contrat est renouvelé tous les trois ans. En octobre prochain, ça fera 25 ans que Peugeot soutient le Stade Toulousain. La volonté de la marque c'est d'être uniquement avec le Stade Toulousain, de ne pas élargir le spectre. Cela fait très longtemps que nous sommes avec le club, la relation se passe très bien."

L'évolution du maillot

Depuis de nombreuses années, la marque est présente sur le devant du maillot toulousain, comme en témoignent ces clichés ci-dessous.

Le Stade Toulousain de Clément Poitrenaud en 2011. © Maxppp - XAVIER DE FENOYL