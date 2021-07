Nouveaux entraîneurs, nouvelles méthodes de travail, du changement pour le retour à l'entraînement au CSBJ

Ce lundi 5 juillet, c'était retour à l'entraînement pour le CSBJ. Les vacances des rugbymen berjalliens ont pris fin le 1er juillet avec temps de rencontres et tests, avant le retour sur la pelouse du stade Rajon ce lundi matin. Les Ciels et Grenats, emmenés par un nouveau duo d'entraîneurs Sébastien Tillous-Borde, ancien international et ancien joueur de Toulon, et Grégoire Pintiaux (en provenance de Nevers).

On se souvient que le CSBJ a terminé l'exercice 2020-2021 à une triste 8e place de Nationale, championat mi-amateur/mi-pro (3e division) après s'être séparé de ses entraîneurs début avril en raison de résultats médiocres et d'une mésentente avec une grosse partie des joueurs. Les joueurs ont fini la saison en autonomie.

Le club berjallien, qui a pour directeur sportif Pascal Papé, également ancien international et ancien joueur formé au club, continue sa reconstruction et a de l'ambition. L'objectif reste un retour en Pro D2 d'ici 2023, division que le club berjallien a quitté au terme de la saison 2016-2017.

Quelques réactions après ce retour sur la pelouse

Matthieu Nicolas était l'un des 2 joueurs (avec le capitaine Bogdan Léonte) à avoir géré le groupe en autonomie entre avril et mai. Il est ravi de retrouver un groupe, renouvelé au tiers, et surtout dans d'autres conditions.

Matthieu Nicolas est des "anciens" du CSBJ Copier

Fin mai, le président du CSBJ Henri-Guillaume Gueydan a présenté son nouveau duo d'entraîneurs. Et le nouveau manager avait évoqué son souhait de mettre plus de travail, de rigueur, plus de cadre. Discours que tient toujours Sébastien Tillous-Borde.

Sébastien Tillous-Borde, manager général. Copier

Parmi les nouveaux joueurs, Adrien Devisme, bientôt 27 ans, pilier gauche qui arrive de Massy.