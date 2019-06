Nouvelle équipe et nouveau staff pour le Rugby Club Toulonnais

Le RCT a dévoilé ce lundi la composition de la nouvelle équipe professionnelle et son nouveau staff. Entre départs et arrivées, l'objectif du président Boudjellal est d'être présent à Marseille et à Nice à la fin de la saison pour voir les phases finales "en vrai".

Toulon, France

Treize nouvelles recrues présentées ce lundi au centre d'entraînement du Rugby Club Toulonnais. Un chiffre que n'aime pas le président Boudjellal, très superstitieux, "car il porte malchance". "Et même s'il n'est pas question d'empiler les joueurs dans les armoires, on ne va pas s'arrêter là", plaisante Mourad Boudjellal qui se dit confiant face au projet qui lui plait bien. "On a une vision sur l'année prochaine et on sait où on veut aller, et la deuxième chose c'est qu'on va y aller" assure l'homme fort du RCT.

En résumé, s'il faut noter une certaine stabilité devant de l'effectif, l'arrière évolue pour laisser place à la vitesse et à la polyvalence. "Je suis impatient que ça commence" résume Patrice Collazo, le manager général.

Treize arrivées et des jeunes

Pour compenser les départs de Chiocci, Alkazashvili, Guirado, Kruger, Monribot et Potgieter à l'avant, le club enregistre les arrivées de Tolofua (Sarracens), Gigashvili (FC Grenoble), Etzebeth (Stormers, Springbocks), Hoarau (As Béziers). Et côté trois-quarts, Escande, Trinh-Duc, Tuisova, Zeghdar, Fekitoa, Pietersen, Nakosi, Placid, et Buliruarua sont remplacés par Serin (UBB), Paia'Aua (Reds Queensland), Heriteau (SU Agen), Heem (Worcester Warriors), Milner-Skudder (Hurricanes, All Blacks), Villière (Rouen Normandie Rugby), Cordin (FC Grenoble), Dakuwaqa (Western force), Dachary (Biarritz olympique). Il est donc loin le temps où le RCT ne signait que des stars.

Mais c'est une volonté affichée du club dans la construction de l'avenir et de son projet 2019-2023. "Peut être que les gens attendaient plus de noms, mais je veux qu'on vienne au stade pour voir une équipe. Parce que des noms dans le recrutement, il y en a. Mais ce qui fait gagner des matchs, c'est surtout une équipe" souligne Patrice Collazo dont la fierté est d'aligner sur quasiment tous les postes des jeunes afin "d'avoir une logique en mettant en place un plan de succession sur les trois années à venir".

Objectifs : Nice et Marseille

Patrice Collazo qui s'est fixé comme objectif d'être dans les six premiers au classement de Top 14 à la fin de la saison régulière. "Si on est à Nice et à Marseille, on pourra dire que la saison est totalement réussie" commente Mourad Boudjellal. Nice qui accueillera les quarts de finale de Top 14, et Marseille, la finale de Challenge européen. "En plus, le challenge européen, on a disputé deux finales, mais on n'a jamais remporté le titre. Donc ça nous motive encore plus. On doit en tout cas retrouvé notre rang. Parce que les phases finales sur écran géant, c'est pas mal. Mais c'est mieux en vrai" conclut Mourad Boudjellal.

Le RCT a renouvelé en partie son staff. Eric Dasalmartini est désormais en charge notamment de la touche, Casey Laulala des skills et Seb Tillous Borde conserve l'entrainement des trois-quarts. côté formation : Georges Valliorgues s'occupera des trois-quarts espoirs, et Jocelino Suta des avants. Alex Marco s'occupe de la performance. Anthony Anno de l'analyse vidéo aux côtés de David Fraisse. Le médecin du club change également. Jean-Baptiste Grisoli cède sa responsabilité au Docteur Didier Demory qui travaillera avec toute une équipe.