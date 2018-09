Orléans, France

Changement d’entraîneur, bientôt de président, renouvellement au tiers de l’effectif seniors, instauration d’un véritable staff médical et un nouveau projet recentré sur la formation et le territoire Centre : le RC Orléans a connu un été agité. Le nouveau projet est porté par Jimmy Belouet et Yann Marchais, deux amis, deux anciens coéquipiers au club pendant les années 2000.

L’un était parti d’Orléans en 2008, viré par les présidents de l’époque avec un licenciement réglé devant la Justice, l’autre entraînait l’équipe réserve/espoir depuis trois saisons. Ils remplacent l’entraîneur emblématique Franck Cohen, après 12 ans en poste, parti coacher l’US Tours en Fédérale 3.

Dans l’échange constant – Yann Marchais, entraîneur des avant du RCO

Cette amitié a permis au staff orléanais de se mettre en place et de trouver les repères rapidement. "Cette affinité permet de se dire les choses" assure Yann Marchais. "On est dans l'échange constant". Une version confirmée par son acolyte. "Ça me semble essentiel d'avoir des affinités humaines avec les personnes avec lesquelles on travaille. Avec Yann, on est sur la même longueur d'onde au niveau du jeu, du management et de la philosophie du club".

Cette philosophie a poussé les deux comparses à proposer un projet, au printemps dernier, validé par le comité directeur du RCO. Les axes prioritaires sont "un gros travail sur la formation, essayer de toujours monter le niveau d'exigence , de structurer les jeunes et d'avoir une cohérence entre toutes les catégories". L'exemple le plus frappant étant l'instauration d'un véritable staff médical pour suivre l'ensemble des joueurs du club.

Jouer pour la montée en Fédérale 1 d'ici trois ans

Cet été 2018 a été celui de tous les changements avec une dizaine d'arrivées dans l'effectif seniors, autant de départs et cinq arrêts de joueurs. Le RC Orléans souhaite désormais s'appuyer sur le bas de la pyramide, la formation, et attirer des joueurs de la région. La Fédérale 1 est dans toutes les têtes mais pas tout de suite: "on veut jouer les matchs décisifs pour la montée d'ici trois ans" explique Jimmy Belouet.

"Cette première année va nous servir de transition car il s'est passé beaucoup de choses cet été. C'est tout un club qui bouge, qui change sa façon de travailler et qui essaie de voir plus loin. Le jour où l'on va monter, il faudra être prêt sur l'ensemble du club. C'est aussi pour cela qu'on travaille en amont sur les jeunes ou encore la structuration dirigeante du club."

J'ai hâte et, en même temps, j'ai une petite pointe d'appréhension - Jimmy Belouet, entraîneur des arrières du RCO

Pour l'ancien joueur emblématique du rugby orléanais, la première journée contre Issoire, à domicile, sera particulière. Jimmy Belouet fera son retour sur la pelouse du RCO dix ans après avoir été viré par les présidents de l'époque et un licenciement réglé devant la Justice. "Le premier match à Orléans contre le favori de la poule avec surement pas mal de monde et, en ce qui me concerne, pas mal de proches, j'espère que ce sera vraiment positif pour le club."

Concernant la structuration du club, elle devrait changer dans les prochains mois. Le président du RC Orléans Christian Lavezard, en poste depuis six ans, a déjà annoncé qu'il laissera sa place dans les prochaines semaines. Plus d'informations fin octobre avec la réunion d'une assemblée générale.