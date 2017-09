Nuit du rugby : carton plein pour le Stade Rochelais !

Le Stade Rochelais a tout raflé ou presque lors de la Nuit du rugby hier soir à Paris : meilleur joueur, meilleur international, meilleurs entraîneurs et plus bel essai!

Les rugbymen rochelais ont quasiment tout gagné hier lors de la Nuit du rugby! Ils ont été récompensés par les votes de leurs pairs.

Et ça donne :

Meilleur joueur du TOP 14 pour l'ex all-black Victor Vito.

Plus bel essai de la saison pour Zeno Kieft.

Le troisième ligne Kevin Gourdon est lui sacré meilleur international français.

Le titre de meilleurs entraîneurs du championnat pour la saison 2016/2017 revient au duo Patrice Collazo-Xavier Garbajosa et à leur staff.

C'est une fierté de representer ce club, cette ville - Patrice Collazo, l'entraîneur rochelais

"On a été très surpris, car Clermont Ferrand a fait une saison exceptionnelle et le staff effectue un travail formidable depuis plusieurs années" explique l'entraîneur rochelais Patrice Collazo "mais on est très contents de cette récompense pour le club. C'est une fierté de représenter ce club, cette ville... on se lève tous les jours pour ça."

Kevin Gourdon lui est évidemment ravi et un peu surpris par ce prix... "En face il y avait Guilhem Guirado et Louis Picamoles ce sont des monuments... Il faut maintenant travailler le mieux possible pour rester en équipe de France, c'est le plus dur!

Clermont Ferrand a décroche, grâce aux votes des internautes, le prix du meilleur public.