Nuit du Rugby : Antoine Dupont désigné meilleur joueur du Top 14 et meilleur international français

La 17e Nuit du Rugby a récompensé ce lundi soir les meilleurs acteurs du Top 14 de la saison 2020-2021. Antoine Dupont est désigné meilleur international français et meilleur joueur. Le plus bel essai de la saison est attribué à Mathis Lebel et les entraîneurs toulousains désignés meilleur staff.