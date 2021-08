Rugby - Top 14 : c'est officiel, Cheslin Kolbe quitte Toulouse pour le RC Toulon

C'est officiel : Cheslin Kolbe s'est engagé avec le RC Toulon ce vendredi 27 août. À 27 ans, il va donc évoluer dans un deuxième club du Top 14. Le Rugby Club de Toulon a officialisé l'arrivée de l'ailier sud-africain du Stade Toulousain ce vendredi sur son compte Twitter avec ces quelques mots : "Le RCT est très heureux d’annoncer l’arrivée sur la Rade du Champion du Monde, d'Europe et de France en titre, Cheslin Kolbe".

4 ans et 31 essais à Toulouse

Arrivé en 2017, l'ailier des Springboks aura porté le maillot toulousain à 82 reprises pour 31 essais inscrits. Quatre années au cours desquelles il aura soulevé deux boucliers de Brennus et une Champions Cup. Le drop monumental de 50 mètres en finale du Top 14 en juin dernier restera donc le dernier coup d'éclat de Cheslin Kolbe à Toulouse. Il faudra attendre le mois de décembre pour le voir porter le maillot du RCT, Kolbe étant en sélection.

Kolbe : "Un nouveau chapitre de ma carrière"

"Aujourd’hui, ma famille et moi sommes très heureux de rejoindre le Rugby Club Toulonnais et toute sa communauté. C’est un nouveau chapitre de ma carrière que j’aborde avec beaucoup de passion et d’engagement. J’ai hâte d’apporter ma contribution pour aider mes nouveaux coéquipiers à remporter des trophées, en m’appuyant sur l’incroyable histoire et la tradition de ce club emblématique. Je tiens également à remercier le Stade Toulousain, mes anciens coéquipiers et les supporters pour tout leur soutien au cours des quatre dernières saisons. Cela a été une expérience merveilleuse », a déclaré Cheslin Kolbe sur le site du RCT.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Kolbe dit au revoir au Stade Toulousain

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Cheslin Kolbe dit qu'il "ne s'attendait pas à ce que la fin arrive si tôt. J'espère que vous comprenez que la décision n'a pas été facile à prendre".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Stade Toulousain, muet depuis plusieurs jours sur le dossier Kolbe, a également réagi au départ de son joueur par la voix de son président Didier Lacroix : "Le départ d’un joueur comme Cheslin Kolbe fait partie de ces moments si particuliers dans la vie d’un club où se conjuguent émotion, reconnaissance et transmission. S’il convient de saluer le parcours d’un joueur qui s’est révélé sous nos couleurs et a contribué à en sublimer le palmarès, le club reste fidèle à son projet sportif, aux hommes qui l’animent, ainsi qu’à des choix de gestion rigoureux qui conditionnent plus que jamais les victoires de demain. L'intérêt et la défense de l'institution Stade Toulousain prévalent sur tout et restent ma priorité pour demeurer fidèle nos valeurs."