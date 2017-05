OFFICIEL - La Section paloise et Taniela Moa, l'histoire d'amour est belle et bien finie

Après presque six saisons en Béarn, la Section paloise, qui finit 9e de Top 14 cette saison, a fait le choix de ne pas reconduire son demi de mêlée tongien, 32 ans, qui arrivait en fin de contrat. Le club fera avec deux pros à ce poste la saison prochaine.

France Bleu Béarn vous l'annonçait la semaine dernière. Taniela Moa et la Section paloise c'est bel et bien fini. Le président du club, Bernard Pontneau l'a officialisé ce lundi soir dans Stade Bleu Béarn. "C'est une décision collective, mûrement réfléchie. On lui a donné du temps. C'est compliqué de s'en séparer. Ça fait longtemps qu'il est là, plus de quatre ans. Mais ça ne suffit plus le talent à un certain niveau. Il faut travailler aussi !" Moa a complètement loupé son dernier match contre Brive le 29 avril au Hameau.

Ça ne suffit plus le talent. A ce niveau, faut travailler !" ► Bernard Pontneau, président de la Section paloise.

Bernard Pontneau explique le choix de la Section de laisser partir Taniela Moa. Copier

On ne sait pas encore ce que fera Taniela Moa, s'il rebondira en France ou rentrera au pays. Il n'est même pas dit, qu'à 32 ans, il continuera sa carrière de rugbyman. Pour rappel, le vice-président du club Yannick Le Garrérès a annoncé la semaine dernière à nos collègues de Sud Ouest que le recrutement était bouclé après dix arrivées. Pas de 3e demi de mêlée avec Julien Tomas et Thibault Daubagna mais la prolongation du 3e ligne irlandais Sean Dougall, arrivé il y a deux ans en provenance du Munster.

Budget en hausse de 2 à 3 millions

Dans un Stade Bleu Béarn spécial Section ce lundi après la 9e place décrochée par les Béarnais cette saison en Top 14, le président palois s'est aussi projeté en vue de la saison prochaine. Bernard Pontneau a annoncé que le budget du club serait rehausser de 2 et 3 millions d'euros. "La problématique qu'on a c'est qu'on ne bénéficiera pas de la capacité totale du Hameau en début de saison à cause des travaux. Ce sera même la plus faible qu'on ait jamais eu, avec un manque à gagner. Donc on reste prudent."

Bernard Pontneau annonce un budget en hausse la saison prochaine. Copier

On ne sait pas exposé par rapport aux travaux du Hameau." ► Bernard Pontneau

Le président de la Section paloise a également confirmé le réengagement de Total en vue de la saison prochaine. Le partenaire principal du club, dont l'engagement précis n'est que très rarement évoqué, reste incontournable pour le club béarnais qui touche plusieurs millions d'euros par saison. Quant au calendrier de Top 14 la saison prochaine, pas encore arrêté, Bernard Pontneau confirme aussi que la Section a demandé à jouer son premier match de la saison à l'extérieur, le weekend du 19-20 août.

