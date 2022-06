Le centre du LOU Pierre-Louis Barassi s'engage pour trois ans avec le Stade Toulousain

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Le trois-quarts centre du LOU Pierre-Louis Barassi s'engage pour trois ans avec le Stade Toulousain. Le club l'a officialisé mardi soir. Détecté très jeune au RC Narbonne, Pierre-Louis Barassi (24 ans) a été formé à Lyon avant de parapher son premier contrat professionnel au LOU et de devenir au fil des saisons un cadre de l'équipe lyonnaise avec qui il a gagné cette saison la Challenge cup, la petite coupe d'Europe.

Champion du Monde des U20 avec Ntamack, Lebel et Tauzin

Pierre-Louis Barassi est également un habitué des sélections en Equipes de France jeunes, avec notamment un titre de champion du Monde des moins de 20 ans remporté en 2018 aux côtés des Toulousains Romain Ntamack, Matthis Lebel et Lucas Tauzin. Il a ensuite connu sa première cape avec le XV de France lors de la Coupe du Monde 2019 au Japon.

Avec cette nouvelle signature, les Rouge et noir continuent leur recrutement XXL en vue de la saison prochaine suite à l'officialisation de la signature de Melvyn Jaminet ce mardi, après Ange Capuozzo, Alexandre Roumat, et la prolongation de cadres toulousains comme Julien Marchand et Romain Ntamack.